E bujshme nga Anglia, gjigandi i Premier Ligës i ofron PSG-së një lojtar dhe para për Mbapen

E ardhmja e Kilian është ende në pikëpyetje, me sulmuesin francez që duket se do të largohet nga PSG-ja këtë verë, me këtë të fundit që do ta shesë me çdo kusht.









Së fundmi në garë për shërbimet e kapitenit të Francës është futur edhe Çelsi, i cili po bën gati një ofertë për të bindur sheikët.

Siç bëjnë me dije mediat angleze, ‘Blutë” po përgatisin një shumë të madhe parash plus një lojtar në mënyrë që të arrijnë te Mbape.

Gjithsesi gjërat nuk duken të lehta, pasi dëshira e Mbapesë është Reali i Madridit. Gjithashtu fakti që Çelsi nuk luan në Europë këtë sezon i bën gjërat akoma dhe më të vështira për “Blutë”.

