Fryj erë në xhepin tim?

Më 25 korrik 2023, përfundoi ankandi ndërkombëtar për ndërtimin e tre parqeve eolike(të erës) për prodhimin e energjisë elektrike, me kapacitet total 222.6 megavat/orë(MGW/h). Ky kapacitet nënkupton se, pa harxhuar fonde nga Buxheti i Shtetit dhe nga paratë e taksapaguesve, do të ndërtohen tre struktura prodhimi te energjise elektrike nga fuqia e erës, të krahasueshme me një hidrocentral të dytë të Vaut të Dejës, i cili e ka kapacitetin 250 megavat/orë. Ankandi i parqeve eolike është i pari që organizohet tek ne dhe po ashtu i pari i llojit të vet në rajon. Në garë morën pjesë 14 kompani të huaja dhe vendase. U shpallën tre fitues, një bashkim kompanish të huaja, një kompani të huaj dhe një bashkim kompanie të huaj me një shqiptare. Të tri fituesit ofruan të ndërtonin tre parqe eolike me paratë e tyre, si dhe pranuan kushtin që 100 përqind të energjisë së prodhuar t’ia shesin shtetit shqiptar me çmim mesatar 64.5 euro për megavat/orë. Kompanitë fituese do të blejnë vetë tokën nga privatët, pra nuk e marrin nga shteti. Do të ndërtojnë parqet eolike në pozicionet e përshtatshme në Shqipëri që do të zgjedhin ato, si dhe kanë detyrimin që, të gjithë energjinë që do të prodhohet, t’ia shesin shtetit shqiptar. Shteti ynë përfiton 111.3 megavat-orë kapacitet të instaluar, pa harxhuar një qindarkë, në këmbim të lejes së shfrytëzimit të energjisë së erës në truallin shqiptar. Çmimi mesatar i përfituar nga kjo procedurë është shumë më i ulët edhe nga çmimet mesatare të përftuara nga ankande të ngjashme për energjinë e erës në vende të tjera të Evropës, krahas Gjermanisë dhe Francës. Në raundin e fundit të ankandit të këtij viti për parqet e erës në Gjermani, çmimi mesatar i dakordësuar mes shtetit gjerman dhe kompanive fituese ishte 73.40 euro/MWh, pasi qeveria ngriti çmimet maksimale të ofertës me një të katërtën, duke reflektuar presionet inflacioniste mbi kostot e projektit dhe rritjen e normave të interesit ne Gjermani. Ndërsa në ankandin e fundit te strukturave publike te shtetit francez, lidhur me akordimin e lejeve për parqeve të erës në tokën franceze, u dhanë 73 projekte me një kapacitet total prej 1,156 MW, të cilat do të prodhojnë energji elektrike për një çmim mesatar prej 85.29 euro/MWh. Ankandi i parqeve eolike në Shqipëri, krahas çmimit mesatar të favorshëm dhe mundësisë që e gjithë energjia e prodhuar t’i ngelet shtetit shqiptar, konfirmoi edhe diçka tjetër me shumë rëndësi. Faktin që sa herë në procedurat e prokurimit të strukturave tona publike marrin pjesë kompani serioze ndërkombëtare, ulet ndjeshëm çmimi i përfitimit të shërbimit për qytetarin shqiptar. Kjo përfaqëson dëshminë e fuqisë së ankandit ndërkombëtar dhe transparent, ku ai që fiton me shume është interesi publik dhe rritja e ndjeshme e kapaciteteve prodhuese të energjisë në Shqipëri, nga burime të ndryshme nga uji. Për më tepër, e gjitha kjo energji që do të prodhohet brenda pak kohe ndërtim të parqeve eolike(një vit-një vit e gjysëm, njëherë që është blere toka nga investuesi), do të merret 100 përqind nga shteti, për llogari të qytetarëve konsumatorë shqiptarë. Dhe do të blihet me një çmim dy herë më të ulët, nga mesatarja pesëvjeçare e importit të energjisë që Shqiperia ka realizuar në tregjet ndërkombëtare, në periudhat pik(shtator-tetor) të çdo viti. Ankandi i parqeve diellore në Spitallë dhe Karavasta, i fituar nga një tjetër kompani franceze me emër në tregun dhe prodhimin ndërkombëtar të energjisë të rinovueshme, është një tregues edhe ai i transparencës dhe i garës së hapur ndërkombëtare. Për të ndihmuar kompanitë që do të merrnin pjesë në ankand, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, në bashkëpunim me konsulentët e Bankes Boterore, hartoi një studim, i cili është një analizë e përgjithshme e erës në territorin shqiptar, për të treguar zonat potencialisht të përshtatshme për zhvillimin e projekteve të reja eolike, si dhe zonat e papërshtatshme/të papranueshme për zhvillimin e projekteve të energjisë së erës, të përcaktuara si “të kufizuara” ose “zona të ndaluara”. Studimi u vendos në dispozicion për të gjithë të interesuarit, i aksesueshem në faqen zyrtare të MIE në adresën: https:/www.infrastruktura.gov.al/shprehje-interesi/ . Energjia nga era jo vetëm do ta diversifikojë prodhimin e energjisë elektrike tek ne, por, duke qenë se i gjithë prodhimi blihet nga shteti shqiptar, do të shmangen blerjet e shtrenjta nga importi. Për të mos folur për mesataren e importit të vitit të kaluar, e cila, për shkak të çmimeve të çmendura në tregjet ndërkombëtare, ishte 228 euro/MWh! Nga ana tjetër, parqet e erës ndërtohen shpejt dhe ndoshta brenda dy viteve, do të kemi një pavarësi akoma dhe më të madhe nga importi i energjisë, nga sa e kemi sot. Fryj pra, erë, për xhepit tim si qytetar.