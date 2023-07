Përplasje bullgaro-rumune, dy arbitrat e Superligës vendosin drejtësi në Conference League

Conference League do zhvillojë këtë të enjte ndeshjet e kthimit për turin e II kualifikues. Këtë mesjavë, UEFA ia ka besuar dy ndeshje arbitrave të Superligës shqiptare, të cilët do vendosin drejtësinë në fushë.









Përballjet bullgaro-rumune do jenë ato të zgjedhurat. Në Rumani, Steaua e Bukureshtit luan me CSKA e Sofies në 20:00, me ndeshjen e parë që është fituar nga FCSB. Juxhin Xhaja do jetë kryesor në këtë takim, ndërsa ndihmësa të tij Nertil Bregasi dhe Arbër Pema. Arbitre e katërt do jetë Emanuela Rusta.

Po në Rumani, Sepsi Sfantu Gheorghe luan me CSKA-Sofia 1948. Në orën 19:00 të së enjtes drejtësinë e vendos Eldorjan Hamiti me ndihmësa Denis Rexhën dhe Erind Burgun, teksa i katërt do jetë Erjon Bastari. Te CSKA Sofia 1948 luan edhe ish-kapiteni i Vllaznisë, Erdenis Gurishta.