Cili do të jetë plani i Ukrainës nëse Rusia vret Zelenskyy

Kur Volodymyr Zelenskyy u pyet nëse ishte i shqetësuar nga përpjekjet ruse për ta vrarë atë, ai u përgjigj se nuk mund ta përballonte.









“Nëse do të mendoja vazhdimisht për këtë, thjesht do të mbyllesha shumë, si Putini tani që nuk largohet nga bunkeri i tij”, tha udhëheqësi ukrainas në një intervistë për CNN muajin e kaluar. “Sigurisht, truprojat e mi duhet të mendojnë se si të parandalojnë që kjo të ndodhë dhe kjo është detyra e tyre. Unë nuk mendoj për të”.

Ndonëse është një pyetje që Zelenskyy, natyrisht, nuk dëshiron ta mendojë, është gjithashtu një pyetje që mbështetësit e tij brenda dhe jashtë vendit nuk mund ta injorojnë. Që kur ai refuzoi një ofertë evakuimi duke u thënë shpëtimtarëve të tij të mundshëm amerikanë “Kam nevojë për municion, jo një udhëtim”, presidenti ukrainas ka luajtur një rol kyç në mbledhjen e mbështetjes ndërkombëtare për luftën kundër Rusisë.

Nuk është çudi që ligjvënësit rusë dhe blogerët ushtarakë ultra-nacionalistë kanë formuar një kor duke kërkuar që ai të vihet në shënjestër. Statusi i Zelenskyy si një simbol i asaj që Perëndimi e sheh si një luftë të drejtë, aftësia e tij për të lypur dhe qortuar aleatët e tij derisa të arrijë rrugën e tij, gatishmëria e tij për rrugën e tij drejt fotove të vijës së parë dhe paraqitjeve parlamentare – e kanë pikturuar atë me një lider të fortë.

Disa javë pas pushtimit të plotë të Vladimir Putinit në shkurt të vitit 2022, një këshilltar i lartë i Zelenskyy, Mikhail Podolyak, zbuloi se kishte pasur të paktën një duzinë atentate serioze ndaj shefit të tij nga ekipet ruse të sabotimit dhe inteligjencës, duke përfshirë çeçenë dhe mercenarë Wagner që përpiqeshin të shkelin lagjen qeveritare të Kievit të mbrojtur dhe të monitoruar shumë.

Vetë Zelenskyy thuhet se hapi një takim të Zoom me senatorët amerikanë menjëherë pas pushtimit duke thënë se mund të ishte hera e fundit që ata do ta shihnin atë të gjallë.

Është e qartë se rreziqet tani janë më të vogla se sa ishin në javët e para kaotike të luftës, kur tanket ruse po goditnin kryeqytetin ukrainas dhe pakkush mendonte se kombi i luftuar do të mbijetonte. Por askush në qeverinë e Ukrainës apo parlamentin e vendit nuk dyshon se rreziku mbetet i lartë.

Në mars, pati thirrje të rinovuara që Zelenskyy të vritej pasi diversantët rusë anti-Putin, të mbështetur nga Ukraina, sulmuan kufirin dhe pushtuan dy fshatra rusë në rajonin e Bryansk. Ligjvënësi Mikhail Delyagin tha se “e vetmja përgjigje normale” ndaj incidentit është “eliminimi i menjëhershëm i Zelenskyy”.

Për shkak të kërcënimit për jetën e tij, vizitat jashtë shtetit të Zelenskyy janë planifikuar me fshehtësinë më të madhe. Zyrtarët ukrainas mbetën të zemëruar shkurtin e kaluar kur një vizitë e planifikuar në Bruksel u zbulua tre ditë përpara mbërritjes së tij të pritshme, duke rrezikuar udhëtimin e tij. Në mënyrë të ngjashme, qeveria e Bullgarisë u ankua se një udhëtim mund të anulohej muajin e kaluar pasi detajet u shfaqën në shtyp.

Dhe, sigurisht, Kremlini ka një histori të tmerrshme në operacionet e vrasjes. Mendoni Alexander Litvinenko, një oficer i inteligjencës ruse që dezertoi në Mbretërinë e Bashkuar dhe u helmua me rrezatim në vitin 2006, ose helmimi i dështuar me Novichok në vitin 2018 i Sergei Skripal, një agjent i dyfishtë britanik në Salisbury, Angli.

Suksedimi kushtetues

Duke pasur parasysh aksionet dhe rrezikun, nuk është për t’u habitur që zyrtarët ukrainas priren të refuzojnë kërkesat për të diskutuar se çfarë do të ndodhte nëse Rusia do të kishte sukses – ose ata refuzojnë të vazhdojnë, duke u shqetësuar se tema duket shumë makabre.

E megjithatë, me gjithë hezitimin për t’u përfshirë publikisht me këtë pyetje, ekziston një plan, sipas intervistave me zyrtarë dhe ligjvënës ukrainas, si dhe me analistë. Në të vërtetë, Sekretari i Shtetit i SHBA Antony Blinken tha po aq: “Ukrainasit kanë plane – për të cilat nuk do të flas ose nuk do të hyj në ndonjë detaj – për t’u siguruar që ekziston ajo që ne do ta quajmë “vazhdimësi e qeverisjes” në një mënyrë apo tjetër,” tha ai për CBS news vitin e kaluar.

Formalisht, sipas kushtetutës, linja e trashëgimisë është e qartë. “Kur presidenti nuk është në gjendje të përmbushë detyrat e tij, kryetari i Verkhovna Rada të Ukrainës [parlamenti ukrainas] merr përsipër përgjegjësitë e tij”, tha Mykola Knyazhytsky, një ligjvënës i opozitës nga qyteti perëndimor i Lviv. “Prandaj, nuk do të kishte vakum të energjisë”.

Kryetari i Verkhovna Rada – Ruslan Stefanchuk, një anëtar i partisë “Shërbëtori i Popullit” i Zelenskyy – nuk ka një vlerësim veçanërisht të lartë të besimit në sondazhet e opinionit. Është rreth 40 për qind, më pak se gjysma e Zelenskyy. Dhe ai nuk është i popullarizuar me ligjvënësit e opozitës.

“Por nuk mendoj se ka rëndësi”, tha Adrian Karatnycky, një anëtar i lartë jorezident i Qendrës Eurasia të Këshillit Atlantik. “Ka një ekip të fortë drejtues dhe mendoj se do të shohim një qeveri kolektive,” shtoi ai.

Këshilli drejtues ka shumë të ngjarë të përbëhet nga Stefanchuk si figurë, së bashku me Andrii Yermak, ish-producentin dhe avokatin e filmit, i cili është kreu i zyrës së presidentit, ministrit të Jashtëm Dmytro Kuleba dhe ministrit të Mbrojtjes Oleksii Reznikov. Valery Zaluzhny do të mbetej si gjenerali më i lartë i vendit.

Karatnycky tha se do të shpresonte të shihte një rol për personazhin televiziv Serhiy Prytula, i cili tani drejton iniciativa të mëdha bamirësie dhe ka një vlerësim të lartë të besimit publik.

“Vendi ka arritur një pikë solidariteti dhe uniteti kombëtar shumë substancial, kështu që nëse diçka e tmerrshme do t’i ndodhte Zelenskyy-t, nuk do të ishte aq vendimtare sa mund të mendonit”, tha Karatnycky, autor i “Fushë beteje Ukraina: Nga Pavarësia në Luftën Ruse”.

Ai vuri në dukje se Ukraina ka krijuar një makineri “të mirëformuar” administrative, ushtarake dhe diplomatike. “Nuk dua të them se Zelenskyy vështirë se është i parëndësishëm për këtë,” shtoi ai. “Por unë mendoj se uniteti i vendit është gjëja e domosdoshme”.

Goditja e sistemit

Historia gjithashtu ofron njëfarë sigurie. Komplotistët e Kremlinit do të bënin mirë të lexonin një punim të mbështetur nga të dhënat e shkruar nga akademikët Benjamin Jones dhe Benjamin Olken për Byronë Kombëtare Amerikane të Kërkimeve Ekonomike (NBER) mbi efektin në institucionet dhe luftën e 59 vrasjeve të liderëve kombëtarë që ndodhën midis viteve 1875 dhe 2004. “Vrasjet e autokratëve sjellin ndryshime thelbësore në institucionet e vendit, ndërsa atentatet ndaj demokratëve jo”, përfunduan ata.

“Vrasja nuk e ka ndryshuar kurrë historinë e botës”, deklaroi me besim kryeministri britanik Benjamin Disraeli disa javë pasi Presidenti Abraham Lincoln u qëllua për vdekje teksa po shihte një shfaqje në Teatrin Ford të Uashington DC. Vrasja me të vërtetë pati pak efekt në përmbysjen e reformave të administratës së tij.

Në shembullin arketip, ndoshta në ballë të mendjes së Disraelit për vrasjen që nuk devijonte rrjedhën e historisë, vrasësit e Julius Cezarit dështuan në qëllimin e tyre për të shpëtuar Republikën e dënuar Romake nga diktatura, por në vend të kësaj vetëm shkaktuan luftërat civile që përshpejtuan tranzicionin në dukje të pashmangshëm në sistemi perandorak i Cezarëve. Natyrisht, sigurisht, gjysmë shekulli pasi Disraeli bëri komentin e tij, ndikimi i jashtëzakonshëm i vrasjes në qershor 1914 të trashëgimtarit të Habsburgëve, Archduke Franz Ferdinand, u ndje në të gjithë Evropën për dekada të tëra.

Situata e Ukrainës është, natyrisht, e veçantë. Me forcimin e institucioneve të saj demokratike, ajo është larg nga Republika Romake në kalbje, ditët e së cilës ishin pothuajse me siguri të numëruara nëse vrasja e Ides së marsit ishte e suksesshme apo jo. Dhe Europa është tashmë në luftë.

Megjithëse vdekja e Zelenskyy-t do të ishte një tronditje psikologjike, Karatnycky tha për të vlerësuar ndikimin e mundshëm që duhet të merrni parasysh se si është transformuar Ukraina që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë.

Sulmi i Putinit pa dashje ndihmoi në krijimin e një ndjenje të re të fortë të kombësisë ukrainase dhe formimin e “institucioneve të sigurta”, tha ai. Publiku është i bashkuar “për sa i përket qëllimeve të tij”, shtoi ai.

“Është e rëndësishme të kujtojmë se faktorët kryesorë në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus janë qëndrueshmëria e forcave të armatosura, aftësia e komandës së saj dhe fitoret në front, tha Knyazhytsky, ligjvënësi i opozitës. “Kjo është ajo që ka më shumë rëndësi për sa i përket stabilitetit politik të Ukrainës.”

Lidhja më e dobët

Nëse ka një hallkë të dobët në skenar, ndoshta nuk është në Ukrainë, por mes aleatëve të saj.

Ukrainasit kanë një pikëpamje më të ekuilibruar për Zelenskyy, duke parë si pikat e forta ashtu edhe dobësitë. Ndërsa ai është lavdëruar për udhëheqjen e tij të shkëlqyer të kohës së luftës, ai është kritikuar gjithashtu për hapa të gabuar – veçanërisht për dështimin për t’u përgatitur më mirë për një pushtim që ai e konsideronte të pamundur. Përjashtimi i tij nga deputetët e opozitës tani dhe vrazhdësia e tij e hollë me kritika madje konstruktive janë vënë re, si dhe tendenca e tij për të fajësuar të tjerët për gabimet.

Media ndërkombëtare, nga ana tjetër, është magjepsur nga tërheqja karizmatike e Zelenskyy dhe është magjepsur nga historia e thjeshtë e Davidit kundër Goliathit. Transformimi i presidentit ukrainas nga lideri zhgënjyes i kohës së paqes në – me fjalët hiperbolike të intelektualit publik francez Bernard-Henri Lévy – “një baba i ri, i ri dhe i mrekullueshëm themelues” i botës së lirë, ka qenë befasues.

Retorika dhe oratoria e tij kanë rrëmbyer zemrat e audiencës nga Uashingtoni në Londër dhe nga Brukseli në Varshavë. Eliminimi i tij ka të ngjarë të lërë shumë nga të njëjtët njerëz të habitur dhe të pasigurt se çfarë të bëjnë më pas. Kjo mund të shtojë presionin për negociata dhe kompromis.

Sidoqoftë, kjo nuk është një luftë me një njeri. Dhe të paktën në Ukrainë, pakkush dyshon se liderë të tjerë, po aq të denjë, do t’i vinin në këmbë rastit siç kanë bërë që nga pushtimi.

Yaroslav Azhnyuk, një sipërmarrës ukrainas, hodhi poshtë mundësinë e një vrasjeje ruse si në “sferën e historisë alternative”. Por ai tha se nëse do të ndodhte, Ukraina nuk do të humbiste asnjë goditje.

“Zelenskyy po e bën mirë rolin e tij udhëheqës në këto kohë sfiduese,” tha ai. “Megjithatë, ndjenja e shumicës absolute të ukrainasve është se ne kurrë nuk do të dorëzohemi, nuk do t’i nënshtrohemi kurrë Rusisë”.