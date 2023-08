Duhet të prisni 9 vjet për ta parë sërish/ Sonte superhëna, çfarë është ky fenomen

Nëse ju mungon Hëna Super Blu e gushtit, do t’ju duhet të prisni 9 vjet për shansin tuaj të ardhshëm.









Hëna do të duket shumë e madhe dhe e ndritshme dhe kështu do të jetë një pamje mjaft e bukur këtë gusht, me një superhënë të blirit të dukshme të martën dhe më pas një superhënë të rrallë blu që vjen në fund të muajit.

Dy nga katër ngjarjet e superhënës të vitit 2023 do të ndodhin në gusht, ndërsa e para do të ndodhë të martën. Më 30 gusht, do të ketë një superhënë blu, e cila nuk do të ndodhë më deri në vitin 2032. Ja çfarë duhet të dini që të mund të kapni tiparin e dyfishtë hënor të kësaj vere.

Çfarë është një superhëna?

Një hënë e plotë perigjeane, e njohur më mirë si superhëna, ndodh kur hëna është e plotë gjatë pikës më të afërt në orbitën e saj rreth Tokës. Kjo i jep pamjes së saj një ekstra pop, duke e bërë atë të duket deri në 8% më e madhe dhe 16% më e ndritshme se një hënë e plotë tipike, sipas Almanakut të The Old Farmer’s.

Sipas NASA-s, orbita tipike e Hënës varion midis 226,000 dhe 251,000 milje nga Toka, por variancat mund ta sjellin atë pak më afër ose më larg. Vetëm tre ose katër afrimet më të afërta çdo vit kualifikohen si superhëna. E fundit ishte më 3 korrik. E para është superhëna e blirit të martën

Hëna e blirit mori emrin e saj nga fiset vendase amerikane që zbuluan se blinjtë gjigantë nga Liqenet e Mëdha ishin “kapur më lehtë” në këtë kohë të verës, sipas Farmer’s Almanac. Njihet gjithashtu si hëna e gjelbër e misrit, hëna e grurit, hëna që fluturon lart, hëna e korrjes, hëna e kapur, hëna e qershive të zeza dhe hëna hije malore.

Ky spektakël do të arrijë kulmin e ndriçimit në orën 14:32. ET. “Atë mbrëmje, shikoni drejt juglindjes pas perëndimit të diellit për të kapur një paraqitje të shkurtër të Hënës së Sturgeon që po rritet,” thotë Almanac i Farmerit.

Një bli, për ata që nuk janë peshkatarë, është një peshk i madh me rrënjë në periudhën Jurasike që e kalon jetën e tij – deri në 150 vjet – në ujë të freskët dhe të kripur. Blloku i bardhë është peshku më i madh i ujërave të ëmbla në Amerikën e Veriut, duke arritur deri në 20 këmbë dhe gati 2000 paund, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA. Por shumica e blive që banojnë në Liqenet e Mëdha janë rreth 6 këmbë në gjatësi dhe peshojnë afërsisht 200 paund.