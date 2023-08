Gol nga jashtë zone, Xherdan Shaqiri vijon shkëlqimin në SHBA

Xherdan Shaqiri vijon formën e mirë me Chicago Fire në SHBA. Për Kupën e Ligës, skuadra e Shaqirit barazoi 1-1 me Puebla, duke u mundur nga këta të fundit më pas me panallti (10-9). Shqiptari që luan për Zvicrën shënoi në minutën e 79-të të ndeshjes, duke e dërguar duelin drejt pikës së bardhë.









Meksikanët e Pueblës ishin më të saktë, duke fituar nga “ruleta ruse”. Megjithë humbjen, shqiptari tregoi një nivel të lartë loje. Goditja e tij nga jashtë zone ka pësuar një devijim, duke përfunduar në rrjetë.

Në Ligën e Kupës, Shaqiri ka shënuar dy gola në pak ditë, me Chigaco Fire që prin renditjen në grupin 5 me katër pikë pas dy ndeshjeve, duke lënë pas Minnesotën dhe Pueblën.