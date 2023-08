Nju Jork/ Imazhet e kaosit me emigrantët që flenë në trotuare – Shikoni videon

Qindra azilkërkues po flenë jashtë hotelit Roosevelt të Manhattan në New York City për të dytën ditë rresht, me kryetarin e bashkisë së qytetit, Eric Adams, duke deklaruar se kriza “nuk ka përfunduar”.









Siç raportojnë mediat lokale, qyteti i Nju Jorkut vazhdon të luftojë për të përballuar fluksin e azilkërkuesve dhe strehimi duket të jetë vetëm një nga shumë çështjet që janë shfaqur.

New York enjoying their sanctuary city status. 93,000 immigrants have arrived in NYC since the spring. Roosevelt hotel, monday morning. pic.twitter.com/9xLJj4uQcW — Raymond (@Raymond82310289) August 1, 2023

Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut Eric Adams thotë se qyteti ka pranuar deri më tani 93,000 azilkërkues deri në pranverën e vitit 2022. Në fakt, CBS NEWS përmend në artikullin e tij: “Për të vizualizuar se çfarë do të thotë kjo, mjafton të mbushni vendet e Madison Square Garden pothuajse pesë herë”.

Tensioni i parë gjatë fundjavës duket se është zbutur, por ka dëshpërim dhe ankth për atë që do të vijë, ndërsa qindra vazhdojnë të presin për të parë se çfarë do të ndodhë.

Dje të hënën (31/7), pati thirrje në rritje që Uashingtoni të ndërhynte në atë që u përshkrua si “kriza më e keqe humanitare që Nju Jorku ka parë ndonjëherë”.

WATCH: Hundreds of Migrants Sleep Outside of NYC’s Famed Roosevelt Hotel https://t.co/MRKMTNFajv via @pamelageller — Deenie (@deenie7940) August 1, 2023

Të lodhur dhe të dëshpëruar për një vend për të fjetur, dhjetëra vazhdojnë të kampojnë jashtë hotelit Roosevelt. Punëtorët e qytetit shpërndanë sanduiçe për kampistët.

“Dy ditë në rrugë, duke fjetur në rrugë, në mur”, tha një nga azilkërkuesit.

Autoritetet e Nju Jorkut thonë se shërbimet në Roosevelt janë të përqendruara në vendosjen e fëmijëve dhe familjeve në dhoma, ndërsa shumë prej emigrantëve janë futur në autobusë dhe dërgohen në strehimoret në pjesën e sipërme të shtetit.

Some still photos from the Roosevelt hotel NYC

For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/CNkfDjWAiY — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 1, 2023

Një pronar biznesi në zonën pranë hotelit tha se situata ishte e papranueshme.

“Kjo është zemra e Nju Jorkut. JP Morgan është këtu. Nuk ka kuptim”, tha Dimitris Nakos, pronar i restorantit grek Ammos, sipas CBS NEWS.

Shocking scenes as Manhattan’s Roosevelt Hotel becomes epicenter of city’s 60,000-strong migrant crisis https://t.co/n7yZ0Tn9qy — Trevor Gough (@treego14) August 1, 2023

Kryebashkiaku thotë se pa ndihmën federale, qyteti do të shpërthejë nën tendosje. “Nuk do të bëhet më mirë. Gjithçka është tatëpjetë tani e tutje. Nuk ka hapësirë ​​tjetër”, tha Adams.

Ndërkohë, autoritetet e Nju Jorkut i kanë bërë thirrje presidentit Joe Biden për të ndihmuar duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe duke përshpejtuar autorizimin e punës për azilkërkuesit, shumë prej të cilëve janë të dëshpëruar për të punuar, por ligjërisht nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë.

Le Roosevelt Hôtel New York

Des centaines de migrants dorment à l’extérieur de l’hôtel car il n’y a plus de chambres à l’hôtel. Certains sont sortis depuis 10 heures. C’est extrêmement dangereux et NYC ne peut pas gérer cette crise des migrants.pic.twitter.com/I41allna4n — bin voyant (@BinVoyant) August 1, 2023

“Nju Jorku nuk mund dhe nuk duhet të zgjidhë vetëm një krizë kombëtare. Është koha që qeveria federale të bëjë punën e saj”, tha senatori i shtetit. Joe Addabbo, një demokrat që përfaqëson Queens.