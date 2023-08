VIDEO/ Partizani triumfon me lehtësi, dominim dhe gola për të kaluar në turin e tretë në Europë

Partizani ka siguruar biletën për në turin e tretë të Ligës së Konferencës falë një suksesi 4-1 në shtëpi ndaj Atletik Eskaldes.









Ashtu siç pritej, të kuqtë dominuan plotësisht sfidën, duke krijuar një mori rastesh para portës kundërshtare, por edhe duke shfaqur shpeshherë vështirësi në prapavijë, e shpëtuar nga niveli i dobët i ekipit që kishte përballë.

Dy gola të Carës dhe më pas ai i Rrapajt mbyllën çështjen e kualifikimit, teksa në kuqtë shpërdoruan raste të tjera me portën bosh, deri në fund të ndeshjes. Sfida u ndez në shtesë me një penallti për miqtë e me pas me golin e Grezdës që vulosi shifrat 4-1.

PARTIZANI-ATLETIK ESKALDES 4-1

28′, 45’+1′ Cara, 64′ Rrapaj, 90’+5′ Grezda / 90’+4′ Lopez (p)

NGJARJET KRYESORE

90’+5′ GOOOL PARTIZANI! (SHIH VIDEO)

90’+4’ Shënon Atletik Eskaldes pas një penalltie të realizuar nga Lopez. (SHIH VIDEO)

90’+3’ Atanaskoski rrëzon Piloto në zonë dhe shkakton penallti. Mbrojtësi ndëshkohet me karton të verdhë. (SHIH VIDEO)

90’ Jepen 4 minuta shtesë.

89’ Bilali jep një pasim perfekt për Kekon nga e majta, por ky i fundit gabon duke mos ia dalë të kalojë portierin kundërshtar. (SHIH VIDEO)

86’ Da Silva nis një pasim të artë për Hadrojn i cili gjuan nga e djathta, por fluturon sferën mbi traversë. (SHIH VIDEO)

84’ Bilali sheh hapësirë para tij në mesfushë dhe lëshon një gjuajtje të fortë nga distanca, me sferën e cila nuk shkon shumë larg katërkëndorit të portës. (SHIH VIDEO)

78’ Cara dhe Mba i lënë vendin në fushë Prekës dhe Kekos.

75’ Ritmi i ndeshjes ka rënë shumë, pasi në këto minuta të kuqtë po mendojnë të administrojnë forcat.

70’ Edhe Mehmeti përfundon në listën e lojtarëve të ndëshkuar me karton të verdhë.

68’ Top në thellësi për Lopez i cili gjuan fluturimthi i vetëm para portës, por çon topin mbi traversë.

65’ Zëvendësim i trefishtë për të kuqtë me Taipin, Muratajn e Rrapajn të cilët ilënë vendin në fushë Grezdës, Da Silvës dhe Bilalit.

64’ GOOOL PARTIZANI! Aksion i shpejtë i të kuqve me Taipin i cili sheh Rrapajn në hyrje të zonës, mesfushori përfiton nga pasimi dhe gjuan direkt në portë, duke çuar shifrat në 3-0. (SHIH VIDEO)

62’ Piloto ka mundësinë që të gjejë portën pas një aksioni nga e djathta ku nxjerr jashtë loje Sotën, por gjen vetëm rrjetën e jashtme.

57’ Hadroj shfaqet nga e djathta në zonën kundërshtare, por në momentin vendimtar gabon pasimin për Mba në shtyllën e dytë, duke shpërdoruar mundësi për golin e tretë.

56’ Mba merr topin në pozicion qendror në zonë dhe pastaj rrëzohet duke kërkuar penallti, gjyqtari ben shenjë që loja të vazhdojë.

52’ Edhe Rrapaj përfundon në listën e të ndëshkuarve me karton të verdhë në këtë ndeshje.

51’ Paez ndëshkohet me karton të verdhë pas një faulli në mesfushë.

48’ Cara e nis me një tjetër rast të rrezikshëm pasi merr topin nga e majta dhe pastaj gjuan në qendër, por pa gjetur portën. (SHIH VIDEO)

46’ Nis pjesa e dytë e ndeshjes pa ndryshime mes skuadrave.

45’+2’ Mbyllet pjesa e parë e ndeshjes.

45’+1’ GOOOL PARTIZANI! Cara merr topin në hyrje të zonës dhe pasi shmang disa lojtarë kundërshtarë, lëshon një gjuajtje befasuese për portierin, duke dyfishuar shifrat. (SHIH VIDEO)

45’ Jepet një minutë shtesë.

39’ Taipi nis një harkim perfekt nga e majta për Carën, topi ulet për Muratajn i cili i vetëm para portës, çon sferën shumë lart mbi traversë. (SHIH VIDEO)

37’ Aksion i shpejtë i Partizanit nga e djathta, topi shkon te Taipi i cili sheh gjuajtjen e tij të ndalet nga mbrojtësit. Sfera mbërrin te Cara i cili gjuan nga e majta, po topi këtë herë kalon mbi traversë. (SHIH VIDEO)

34’ Përsëri një veprim i pakujdesshëm në mbrojtje dhe Pilotio niset drejt portës, por Qirko kontrollon sferën para tij.

28’ GOOOL PARTIZANI! Pas zhvillimit të një goditje nga këndi, është Mehmeti i cili lëshon një gjuajtje spektakolare por gjen përgjigjen e portierit. Cara ndjek aksionin dhe çon sferën në rrjetë. (SHIH VIDEO)

26’ Piloto rrezikon edhe një herë portën e te kuqve, këtë radhë me një gjuajtje nga e majta që fatmirësisht kalon mbi traversë.

23’ Një tjetër top i kthyer mbrapa vë në vështirësi të kuqtë, Koçijan pason për Qirkon i cili largon nën presionin e Piloto.

17’ Miqtë kanë pretendime për një ndërhyrje të prapavijës së të kuqve ku Piloto rrëzohet në tokë para zonës, por gjyqtari bën shenjë që loja të vazhdojë.

16’ Lopez është i ndëshkuari i parë me karton të verdhë, në këtë sfidë.

13’ Një tjetër harkim në zonë nga thellësia gjen Mba, sulmuesi rrotullohet por sheh gjuajtjen e tij të bllokohet nga mbrojtësit, teksa më vonë sinjalizohet në pozicion jashtë loje.

12’ Goditje dënimi e Taipit, Murataj gjuan me kokë por kalon topin mbi traversë.

10’ Atanaskoski nis një harkim në zonë nga e majta, topi shkon te Mba i cili gjuan para portës, por sheh përsëri portierin të devijojë gjuajtjen e tij.

6’ Mba shfaqet para portierit Garsia, i cili ndalon gjuajtjen e sulmuesit të të kuqve.

4’ Partizani me shumë fat! Mosmarrëveshja në prapavijë nxjerr Piloto pata Qirkos. Sulmuesi e kalon portierin por me portën bosh e dërgon sferën jashtë. (SHIH VIDEO)

3’ Partizani provon të rrezikojë me një top në thellësi nga e djathta. por sfera përfundon në duart e portierit Garsia.

1′ Nis dueli në “Air Albania”

FORMACIONET ZYRTARE

