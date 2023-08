Automjeti juaj mund të kthehet në një furrë këto ditë të nxehta, rojet e një parku në SHBA pjekën biskota brenda makinës

Kujdestarët e Parkut Kombëtar të Zionit në SHBA, zgjodhën një mënyrë kreative për të treguar se sa përvëluese janë temperaturat.

Temperaturat brenda një makine mund të arrijnë deri në 200 ° F (93 ° C) në ditët me nxehtësi të lartë prandajë ata e përdorën makinën e tyre për të pjekur biskota.

U deshën rreth tre orë për të pjekur biskotat dhe rojet vunë re se ato dolën pak si “kroasant”.

Para se të piqeshin biskotat, në makinë vendosej një termometër, i cili shkrihej nga nxehtësia, gjë që tregoi se temperaturat në Zion kanë qenë vazhdimisht mbi 38 gradë Celsius, që do të thotë se temperaturat brenda automjeteve mund të arrijnë deri në 93 gradë të shkallës Celsius, raportojnë mediat amerikane.

