Eliminimi nga Europa lë një gropë të madhe te klubi shqiptar, largohet presidenti dhe rrezikon falimentin

Gjilani po kalon një moment të vështirë. Pas eliminimit nga Liga e Konferenës, skuadra shqiptare që sezonin e fundit u rendit në vendin e tretë në klasifikim po rrezikon shkrirjen dhe sinjalet e para tashmë janë dhënë.









Presidenti i klubit, Florim Zuka është larguar dhe së bashku me të, ka njoftuar largimin edhe trajneri Klodian Duro si edhe kapiteni i skuadrës Besar Musolli. Ish-trajneri i Superiores u emërua në krye të stolit vetëm pak javë më parë duke drejtuar skuadrën në dy ndeshjet e Europës teksa tashmë ka njoftuar ndërprerjen e bashkëpunimit.

Ashtu si Musolli, pritet që të largohen edhe futbollistët e tjerë duke qenë se nuk ka më garanci financiare. Klubi i Gjilanit tashmë ka mbetur pezull, teksa në qytet shpresojnë që një investitor të ndërhyjë para se të jetë shumë vonë.

NJOFTIMI I DUROS:

“Fund. U bashkuam pa e pritur njeri dhe po keshtu po ndahemi. Ne lufte shkohet me trima dhe trimat e mij luftuan si asnjehere me pare ne dy perballje shum te forta ku ishim te pabarabarte ne numer. Ne te paren 11 kunder 14 dhe ne te dyten 10 kunder 14 por asnjehere dhe ne asnje moment nuk u dorezuam por luftuam si heronje te vertete ashtu sic i ka hije trimave te kombit. Pritem deri ne fund te gjithe bashke per te luftuar perseri ne betejat qe kishim para por ishte e pamundur. Ishte shum e bukur per aq sa zgjati dhe largohemi te gjithe me koken lart si. Faleminderit djem”.

NJOFTIMI I MUSOLLIT:

“Nga sot nuk do të jem më pjesë e SC Gjilanit. Ka qenë nder dhe privilegj që kam patur mundësinë të vesh fanellën e Gjilanit e të përfaqësoj këtë skuadër dhe si kapiten i saj. Dua të falënderoj përzemërsisht presidentin e klubit Florim Zuka. Mirënjohje për të gjithë tifozët e veçanërisht SKIFTERAT. Falënderoj çdo anëtar të klubit, trajnerët, lojtarë që kam bashkëpunuar këto sezone, pasi kemi kaluar shumë momente të veçanta. I uroj më të mirat Gjilanit në vijim”.

