Ndeshja e kthimit kundër Besiktas, Orges Shehi: Të përmbysim rezultatin, pavarësisht diferencave

Tirana dhe Besiktas luajnë nesër në 20:00 në "Air Albania", për ndeshjen e kthimit në turin e II kualifikues të Conference League. Përballja e një jave më parë në Turqi përfundoi 3-1 për vendasit, teksa nënkampionët e Shqipërisë shpresojnë te një gol i shpejtë për t'i bërë presion djemve të Gunes.









Përpara ndeshjes për mediet foli trajneri i Tiranës, Orges Shehi. Durrsaku nuk i ka humbur shpresat, teksa kërkon një paraqitje të mirë të të tijve, duke mos pasur frikë nga një emër i madh si ai i Besiktas.

“Do të kërkojmë të jemi në vazhdën e ndeshjeve të fundit, edhe pse jemi koshientë që kemi përballë kundërshtar të fortë. Ta nisim ku e lamë në ndeshjen e parë. Shpresoj që të kemi një skuadër me ekuilibër, sepse ekuilibri është shumë i rëndësishëm përballë kundërshtarëve të tillë. Sigurisht që ndeshjet më pas vendosen nga episode.

Ekipe me buxhete të tilla është më mirë t’i përballësh më vonë. Me përvojën që kam unë, është hera e parë që përballemi me kundërshtar të nivelit të tillë. Do të futemi në fushë për të dhënë më të mirë, me synimin për ta kthyer rezultatin. Shanset varen nga situatat që do të krijohen gjatë lojës, që të afrojnë apo të të largojnë nga objektivi”, tha fillimisht Shehi.