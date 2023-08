Pas shërimit aktori i njohur ka një falenderim për njeriun e zemrës: Pa ty nuk do të isha këtu…

Në muajin prill, aktori i njohur Jamie Foxx u përball me disa probleme shëndetësore dhe u dërgua me urgjencë në spital por gjithçka ndodhi me të mbeti misterioze.









As ai vetë dhe as familja e tij nuk kanë bërë të ditur detajet e asaj që ka ndodhur. Vetëm së fundmi, aktori dhe muzikanti fitues i çmimit Oscar filloi të tregojë pak për kalvarin e ngjarjeve me të cilat u përball, duke përmendur se kaloi një kohë mjaft sfiduese dhe shumë të vështirë.

Ndërsa detajet specifike mbeten ende të pazbuluara, duket se motra e tij, Deidra Dixon, ka luajtur një rol të rëndësishëm në shërimin e tij. Ditën e sotme, Foxx vendosi që nëpërmjet rrjeteve sociale të uronte motrën e tij për ditëlindje. Ai gjithashtu shprehu mirënjohjen për rolin e saj thelbësor në shpëtimin e jetës së tij.

“Gëzuar ditëlindjen motra ime e bukur. Ti je magjike, e bukur luaneshë e guximshme…Dhe pa ty nuk do të isha këtu… po të mos kishe marrë vendimet që more do të kisha humbur jeta…. Të dua gjithmonë e përgjithmonë. Urime motra ime”-shkruan aktori i njohur.

