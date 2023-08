“Plumbi ka ardhur nga mbrapa në pjesën e përparme me një kurs paksa të zhdrejtë”/ Detajet nga vrasja e shtetases gjermane

Vdekja e një 59-vjeçareje gjermane në Greqi, e cila fillimisht i atribuohet shkaqeve patologjike, tashmë i atribuohet vrasjes, pas përmbysjes së shkaktuar nga konkluzioni i Shërbimit Ligjor të Larisës, në bazë të së cilës, gruaja mori një plumb 22 mm nga arma e zjarrit në Milinë, Pelioni i Jugut.









Mjeku ligjor Chrysavgi Koussi nga Larisa tha për protothema.gr se “plumbi erdhi nga prapa në pjesën e përparme me një trajektore paksa të zhdrejtë. Ajo u zhvendos në të djathtë me një ecuri të lehtë lart”.

Në raportin mjeko-ligjor, shkak i vdekjes është shënuar një plagë e mprehtë në gjoks, e shkaktuar nga një goditje me armë zjarri. Sipas zonjës Koussi, gruaja ka pësuar një plagë depërtuese në mushkërinë e majtë dhe në zemër.

Njëkohësisht, policia ka thirrur për deklarime shtesë bashkëshortin e 59-vjeçares dhe fëmijët e saj. Hetimet janë në zhvillim e sipër, ndërsa punonjësit e policisë që kanë marrë në dorë hetimet po mbajnë të hapura të gjitha mundësitë.

Ajo u gjet në oborrin e shtëpisë së saj

Sipas konstatimeve të ekspertizës mjeko-ligjore, gruaja është vrarë rreth orës 3-4 të pasdites në oborrin e shtëpisë së saj dhe trupi i saj është gjetur nga bashkëshorti pothuajse pesë orë më vonë, në orën 8 të pasdites. Plumbi nga arma e përdorur nga autori ka mbetur në trupin e gruas fatkeqe.

59 -vjeçarja ishte e veshur me rroba banje, këpucë gatimi dhe pantofla, ndërsa trupi i saj i pajetë u gjet në çimento të oborrit. Fillimisht vdekja e saj u atribuua për shkaqe patologjike, por ekspertiza mjeko-ligjore rezultoi se ishte një vrasje.

Sipas informacioneve, gruaja ishte me origjinë nga Gjermania. Fillimisht ajo u referua si turiste, por informacionet më të reja tregojnë se ajo jetonte në këtë zonë prej rreth 15 vitesh me bashkëshortin e saj dhe kishin dy vajza binjake.

“Ai ishte një person shumë i qetë”

Siç raporton protothema.gr, kryetari i komunitetit lokal të Milinës, Konstantinos Gutzinis, gruaja dhe burri i saj jetonin në fshat për të paktën 15 vjet dhe ai ishte një person shumë i qetë. Banorët e njihnin dhe e shihnin shpesh duke bërë pazar. Askush nuk mund ta kuptojë se si ndodhi vrasja dhe hetimi apo policia”, tha ai.

“Ishin njerëz të qetë, asnjëherë nuk kishin bërë telashe në zonë. Ata nuk punonin. Ata kishin një kompani në Gjermani dhe erdhën të jetonin në Greqi. Ata kishin fëmijët e tyre, shtëpinë e tyre, kompanitë e tyre. Gruaja u gjet e pajetë nga i shoqi, në oborrin e shtëpisë së tyre”, ka theksuar ai për të dhe familjen e saj.

Njëkohësisht, informacionet nga ambienti miqësor i çiftit bëjnë me dije se 59-vjeçari ishte një person shumë i qetë dhe asnjëherë nuk kishte krijuar probleme në zonë dhe as nuk kishte pasur mosmarrëveshje me dikë.

Ajo vdiq 11 ditë më parë

59-vjeçarja vdiq 11 ditë më parë në Milinë, një fshat bregdetar i Pelionit. Fillimisht ajo u dërgua në Qendrën Shëndetësore Argallasti, ku u konstatua vdekja e saj, e cila i atribuohet shkaqeve të papritura.

Më pas, në bazë të procedurës së paraparë trupi i saj është transferuar në Shërbimin e Mjekësisë Ligjore të Larisës. Por transferimi u vonua disa ditë për shkak të ngarkesës së punës. Rezultati ndryshoi të gjitha faktet, pasi u konstatua se vdekja e saj ishte për shkak të vrasjes.

Menjëherë pas zbardhjes së shkaqeve të vdekjes , policia ka nisur hetimet, të cilat janë fokusuar tek familjarët dhe miqtë e viktimës. Policia kontrolloi edhe varkat, fermat e deleve dhe shtëpitë për të gjetur armën, por pa rezultat.