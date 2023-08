Premier Liga/ Nga gjobat e rënda deri te pezullimet! Sezoni i ri nis me dorë të hekurt, ja nëntë rregullat e reja

Futbollistët, menaxherët dhe tifozët kanë qenë të gjithë në shënjestrën disiplinore për sezonin e ri 2023-24 të Premier Ligës. Rregullat e reja, të dakordësuara nga Federata Angleze, Premier Liga, EFL-ja dhe shefat e gjyqtarëve, do t’i shohin arbitrat të kenë më shumë pushtet për të ndëshkuar “sjelljen e papranueshme në fushë, në vijën anësore dhe në tribuna”.









Shefat e “Wembley”-t kanë punuar për të përditësuar propozimet që nga mesi i sezonit të kaluar si në fushë ashtu edhe jashtë saj. Dhe masat e ashpra, të cilat do të hyjnë në fuqi nga fillimi i sezonit, synojnë të sigurojnë që gjyqtarët të mos ndiqen më dhe të tremben nga lojtarët dhe pankinat e skuadrave. Sipas rregulloreve të reja, i gjithë stafi teknik i klubit, duke përfshirë menaxherët dhe asistentët, duhet të firmosë një “kod sjelljeje” – i cili është miratuar nga Shoqata e Trajnerëve të Ligës.

Kjo do t’i detyrojë ata të marrin pjesë në takimet informuese përpara ndeshjes me arbitrat, që të sillen në një “mënyrë të përgjegjshme”, të qëndrojnë brenda zonës teknike në çdo kohë dhe të mos përdorin tableta ose pajisje elektronike për të provuar se gjyqtarët kanë bërë gabime. Përveç kësaj, çdo trajner që hyn në fushë për t’u përballur me një arbitër në pushimin e pjesës së parë ose fundin e ndeshjes, do të jetë në shkelje të drejtpërdrejtë të kodit dhe do të dënohet. Shkeljet do të sjellin gjoba më të rënda dhe dënime të tjera duke përfshirë edhe pezullimet e mundshme. Kapitenëve të skuadrave do t’u ngarkohet që të marrin më shumë përgjegjësi për sjelljen e shokëve të tyre të ekipit. Ç‘është më e rëndësishmja, lojtarët janë paralajmëruar në mënyrë eksplicite se “nuk duhet të përballen, të pushtojnë hapësirën personale ose të kenë kontakt fizik me zyrtarët e ndeshjes”. Kartonët e verdhë janë dënimi minimal dhe do të pasojnë nëse “dy ose më shumë lojtarë rrethojnë një zyrtar të ndeshjes në një mënyrë konfrontuese”. Dhe lojtarët do të ndëshkohen nëse gjykohet se kanë “nxitur ose përshkallëzuar një konfrontim masiv me lojtarët kundërshtarë dhe/ose pjesëtarët e zonës teknike”.

Për më tepër, dhe në përgjigje të të ashtuquajturave “koret e tragjedive” nga disa tifozë, ligjvënësit e futbollit premtuan “masa të reja të ashpra” që rezultojnë në “ndalime për të hyrë në stadiume dhe ndjekje të mundshme penale”. Policia dhe stjuardët do të identifikojnë ata që janë fajtorë për “koret fyese, gjestet dhe shfaqjen e mesazheve fyese bazuar në tragjeditë e lidhura me futbollin”. Në një deklaratë, organi drejtues i futbollit anglez dhe ligat e saj thanë: “Futbolli do të vazhdojë gjithashtu përpjekjet e tij për të luftuar sjelljet e rrezikshme, të paligjshme dhe të padëshiruara jashtë fushës, qoftë në tribuna apo në internet. Sezonin e kaluar u prezantuan një mori masash të reja nga autoritetet, të cilat panë të aplikohen sanksione të shtuara për njerëzit e identifikuar që hyjnë në fushë, përdorin mjete piroteknike, marrin drogë gjatë ndeshjeve, hedhin objekte ose për abuzime diskriminuese”.

Duke shpjeguar qëndrimin e ri, presidenti i FA-së, Mark Bullingam tha: “Futbolli ka fuqinë unike për të bashkuar, frymëzuar dhe përmirësuar jetën e të gjithë atyre që luajnë dhe e shikojnë futbollin në çdo nivel. Megjithatë, vitet e fundit ne kemi parë se si kjo mund të ndikohet negativisht nga një pakicë e vogël lojtarësh, trajnerësh dhe tifozësh. Këtë sezon, futbolli anglez po bashkohet me përkushtimin për të adresuar këtë sjellje të papranueshme brenda lojës tonë, në fushë dhe në vijat anësore. Ne e kuptojmë se do të duhet kohë për t’u përshtatur me këto masa të reja, por kemi besim se ato do të kenë një ndikim pozitiv në të gjitha nivelet. Ne jemi gjithashtu të vendosur të adresojmë rritjen e sjelljeve të papranueshme nga tribunat. Incidente të tilla si sjellja e rrezikshme, diskriminimi dhe brohoritjet për tragjeditë e lidhura me futbollin nuk kanë vend në lojën tonë – dhe mund të çojnë në pezullime dhe veprime të mundshme kriminale. Pasioni, emocioni dhe emocioni janë thelbësore për futbollin, megjithatë kjo duhet të tregohet në mënyrën e duhur. Të gjithë mund të luajnë rolin e tyre, në mënyrë që së bashku të krijojmë një mjedis të sigurt dhe të këndshëm për të gjithë”.

Homologu i Premier Ligës, Riçard Masters, shtoi: “Ne duam që lojtarët, menaxherët dhe tifozët të vazhdojnë të tregojnë pasionin e tyre, por këto masa të reja janë futur për të siguruar që kufiri të mos kalohet kur bëhet fjalë për sjelljen në fushë dhe në zonën teknike. Ne gjithashtu besojmë fuqimisht se nuk ka vend për abuzime të neveritshme në lidhje me tragjeditë në futboll. Së bashku me klubet tona dhe autoritetet, ne jemi të përkushtuar për të sanksionuar ata që janë shpallur fajtorë dhe gjithashtu do të fokusohemi në edukimin e tifozëve të të gjitha moshave, në mënyrë që ata të kuptojnë pse ky abuzim është kaq lëndues dhe i papranueshëm”. Masat e reja do të shoqërohen gjithashtu me sanksione duke përfshirë zbritjet e pikëve për skuadrat, lojtarët ose trajnerët e të cilave kryejnë shkelje të përsëritura sjelljeve të rënda. Për më tepër, provat e kamerave të trupit për gjyqtarët do të vazhdojnë të merren për bazë gjatë gjykimeve edhe në sezonin 2023-24.

