Dizenjuesit tregojnë sekretet e tyre

Ne dëshirojmë të kemi një shtëpi që të duket sikur ka dalë nga një kopertinë apo nga faqet e bukura nga Instagrami. Të rrallë janë ata që kanë një mundësi të tillë. Por nuk është e thënë që vetëm paraja mund ta bëjë një shtëpi të duket përrallore. Dizenjuesit dhe dekoruesit kanë disa truke nën mëngë. Ja cilat janë:









– Të dini se si të vendosni ndriçuesit.

Llampadarët apo abazhurët duhet të ndriçojnë të gjithë ambientin pa lënë asnjë kënd të errët.

– Guxoni për një art mural të madh.

Një pikturë e madhe e lartëson ambientin dhe s’rrezikon të gabosh, ashtu sikur ndodh me pikturat e vogla.

– Riciklim, ripërdorim.

Duke rinovuar orenditë e vjetra, krijohet një stil më vete, interesant, “vintage” e të rigjeneruar.

– Kapni stilin neutral.

Nëse ngjyra nuk hyn në pëlqimet tuaja, ka disa rregulla për të dekoruar me këtë stil. Përzieni me motive.

Luani me nuanca të ndryshme për të krijuar thellësi. Në ambientet si tualet dhe kuzhinë, luani me aksesorët metalikë, perde me motive për t’i shtuar ngrohtësi ambientit neutral.

– Zgjidhni gamën tuaj të ngjyrave.

Nëse ngjyrat janë të shumta krijohet një pamje e shëmtuar dhe duket që keni gabuar në përzgjedhje. Çelësi është të qëndroni te një gamë ngjyrash. Çelësi tjetër për të përzierë është të filloni me një bazë neutrale e më pas shtoni ngjyrë.

– Mos lini mënjanë tavanin.

Duke lyer tavanin është një mënyrë e thjeshtë për të bërë ndryshim të madh.

– Mos neglizhoni funksionin.

Në radhë të parë është funksioni, pastaj vjen forma. Duhet një distancë e konsiderueshme midis tryezës së mesit dhe kolltukëve, e kështu me radhë. Ambienti duhet të ketë kalime të rrjedhshme dhe jo pengesa.

– Varini perdet sa më lart.

Përndryshe ambientet do të duken joprofesionale e jo të rafinuara.

– Mos harroni detajet.

E bukura qëndron te detajet. Abazhurët, jastëkët, shtresat etj.

Përgatiti: Eva Ikonomi