INVESTIGIMI/ Nordic Monitor: Turqia e Erdoganit po spiunon Gjermaninë!

Dënimi i sjelljes së Turqisë kundër Gjermanisë është një raport voluminoz i qeverisë federale gjermane. Miku i ngushtë i Gjermanisë dhe aleati i NATO-s kryen operacione spiunazhi dhe inteligjence në tokën gjermane. Kjo shihet si një kërcënim për rendin kushtetues dhe kohezionin social të Gjermanisë dhe ngre shqetësime të rëndësishme për sigurinë kombëtare, si dhe përçarje midis dy vendeve.









Revista ‘Nordic Monitor’, duke paraqitur përmbajtjen e raportit të Ministrisë Federale të Brendshme dhe Komunitetit (Bundesministerium des Innern und für Heimat, BMI), thekson se Turqia, së bashku me Rusinë, Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin janë “agjentët kryesorë të spiunazhit me qëllim Gjermaninë”. Këto vende gjithashtu kryejnë sulme kibernetike të udhëhequra nga inteligjenca, si dhe ndikojnë në operacione.

Me kalimin e kohës, thotë raporti, aktivitetet e spiunazhit kundër Gjermanisë “bëhen gjithnjë e më shumë të shumëanshme dhe të sofistikuara” dhe përbëjnë “një kërcënim serioz për Gjermaninë dhe interesat gjermane dhe janë të dëmshme për sovranitetin kombëtar të Gjermanisë”.

Agjencitë turke janë një pjesë qendrore e aparatit shtetëror turk dhe luajnë një rol qendror në përpjekjet e presidentit Tajip Erdogan për të arritur qëllimet e tij. Në këtë kontekst, objektivi i aktiviteteve në Gjermani janë ata që kundërshtojnë (ose autoritetet turke mendojnë se kundërshtojnë) qeverinë turke.

Raporti sheh gjithashtu një ndikim më afatgjatë të këtyre operacioneve nga Turqia (dhe fuqi të tjera të huaja). Dobësimi i pozitave negociuese të Gjermanisë në politikën e saj ndërkombëtare dhe, nga ana tjetër, prishja e kohezionit social.

Gjermania në shënjestër të MIT-it

Vitet e fundit ka pasur një rritje të dukshme të shënjestrimit agresiv të kritikëve dhe disidentëve të përgjithshëm që jetojnë në Gjermani nga shërbimi turk i inteligjencës MIT, si dhe nga agjenci të tjera të inteligjencës turke. Ka dy parametra kryesorë.

“Lufta” e qeverisë Erdogan me lëvizjen Fetullah Gulen po zhvillohet në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe jashtë vendit. Shumë anëtarë të lëvizjes kanë kërkuar strehim – ose kanë azil – në Gjermani. E njëjta gjë vlen edhe për kurdët.

Ana tjetër e ndikimit të Turqisë ka të bëjë me mbështetjen e rëndësishme që qeveria Erdogan u jep grupeve qeveritare pro-turke, veçanërisht grupeve islamike dhe të ekstremit të djathtë që veprojnë në Gjermani. Kjo mbështetje ka potencialin të ndikojë në punët e brendshme të Gjermanisë, duke ngritur pikëpyetje për shtrirjen e ndikimit të huaj në tokën gjermane.

Bashkëpunimi me një organizatë të ndaluar

Rasti i Hezbollahut turk, i cili është aktiv kryesisht në mesin e popullatës kurde të Turqisë dhe në Gjermani, është tregues. Pavarësisht se janë renditur zyrtarisht si një organizatë terroriste në Turqi që nga viti 2000 dhe janë shtypur, shumë prej anëtarëve të saj janë liruar nga burgu falë qeverisë Erdogan.

Kjo situatë, thekson ‘Nordic Monitor’, ngre pyetje në lidhje me qasjen e qeverisë turke për t’u marrë me Hezbollahun dhe krahun e saj politik, Partinë e Kauzës së Lirë (HÜDA-PAR). Fakti që partia në pushtet AKP hyri zyrtarisht në një aleancëme HÜDA-PAR në zgjedhjet e fundit dhe ka pasur një partneritet efektiv gjatë dekadës së fundit sugjeron një nivel shqetësues bashkëpunimi me një grup të cilësuar si organizatë terroriste.

Zgjedhja e tre drejtuesve të HÜDA-PAR në Asamblenë Kombëtare Turke në fletën e votimit të AKP-së nënvizon ndikimin e mundshëm të kësaj aleance në peizazhin politik të Turqisë. Ndikimi shtrihet edhe në Gjermani.

Përfshirja e shërbimeve sekrete iranianenë mbështetjen e Hezbollahut në Turqi është një burim shqetësimi të mëtejshëm. Të dy shërbimet e inteligjencës kanë përdorur Hezbollahun si një mjet për të çuar përpara interesat dhe agjendat e tyre përkatëse. Sigurimi i financimit dhe mbështetjes tjetër për organizatën në Turqi dhe filialet e saj në Evropë sugjeron një partneritet të mundshëm që mund të ketë implikime të gjera për dinamikat rajonale dhe ndërkombëtare.

Për më tepër, prania e Forcave Quds (një forcë elitare e Gardës Revolucionare iraniane), që vepron nën emrin turk Tevhid Selam, nënvizon kompleksitetin e situatës.

Një hetim mbi aktivitetet e Forcës së Kunduzit i kryer midis 2011 dhe 2014 nga prokurorët në Stamboll implikoi këshilltarët kryesorë të Erdoganit me rrjetin. Veprimet e Erdoganit për të ndaluar hetimin, kur ai inkriminoi njerëzit në rrethin e tij të ngushtë, në fakt i dha Hezbollahut dhe Tevhid Selamit të pandëshkueshëm nga çdo ndjekje penale në Turqi.

Prania e Ujqërve Gri

Aktivitetet e Ujqërve Gri në Gjermani, së bashku me lidhjet e tyre të ngushta me shtetin turk dhe MIT, janë një tjetër çështje shqetësuese për autoritetet gjermane. Tendencat ksenofobike dhe antisemitike të grupit, si dhe përfshirja e tij në aktivitetet e krimit të organizuar, paraqesin sfida serioze për sigurinë e Gjermanisë. Më shumë se 12,000 mbështetës të lëvizjes janë aktivë në Gjermani.

Lidhja e saj me partinë e ekstremit të djathtë MHP shton një shtresë tjetër kompleksiteti, thonë gjermanët, pasi MHP është një partner i AKP-së në pushtet dhe ka një prani të fortë në shërbimet sekrete, ushtrinë dhe policinë e Turqisë.

Vëzhgimi i raportit se shoqatat e Ujkut Gri përpiqen të projektojnë një imazh publik të moderuar, ndërkohë që kultivojnë në brendësi një ideologji ekstremiste të ekstremit të djathtë, vetëm nënvizon se sa e vështirë është të identifikohen dhe trajtohen në mënyrë efektive kërcënimet e mundshme të sigurisë.