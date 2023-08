Mes tyre edhe një minorene/ Vrasja me thikë e 32-vjeçares në Durrës, policia jep detaje zyrtare: Viktima, dy autorët dhe tre femra, konsumuan lëndë narkotike

Aldo Ibrahimi dhe Ylli Grabovari janë dy autorët e dyshuar të vrasjes së Luljeta Prezës.









Sipas uniformave blu, vrasja e 32-vjeçares, e cila punonte si prostitutë ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobëta.

22 vjeçari Aldo Ibrahimi dhe 45 vjeçari Ylli Grabovari dyshohet se kanë qenë nën efektin e lëndëve narkotike.

Gjithashtu prezente kanë qenë edhe 3 shtetase të cilat janë proceduar për moskallëzim të krimit.

Nga hetimet e thelluara të kryera menjëherë pas ngjarjes, rezultoi se rreth orës 01:00 të datës 02.08.2023, poshtë urës së Dajlanit, Durrës, 32-vjeçarja është konfliktuar me shtetasit A. B. dhe Y. G., për motive të dobëta (pasi kanë konsumuar lëndë narkotike kokainë, së bashku me shtetaset B. S., M. M. dhe me një 15-vjeçare). Gjatë konfliktit, shtetasit A. B. dhe Y. G. kanë goditur me mjet prerës (thikë) shtetasen L. P., e cila si pasojë ka humbur jetën në vendin ku iu gjet trupi.