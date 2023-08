Pas deklaratës së bujshme për prezantimin në TV dhe ‘sherrin’ me Luiz Ejllin, Ronaldo Sharka tregon ‘kushtin’ për t’u rikthyer sërish miq: Po pres të më kërkojnë falje

Moderatori Ronaldo Sharka ka komentuar sërish raportin e tij me çiftin, Luiz Ejlli dhe Kiara Tito pas përfundimit të Big Brother Vip 2.









Përmes një Instastory, ku ka zhvilluar një ‘intervistë’ me ndjekësit e tij Ronaldo ka treguar se pse deklaroi se pse emisioni “Kepi i Vipave” duhej të prezantohej nga ai dhe jo nga Kiara.

Ronaldo tha se si person është që i pranon gabimet dhe falje, ndaj dhe pret nga çifti që të reflektojnë, pasi deklarata e tij acaroi Luizin.

“Nuk e kuptoj përse kaq shumë pyetje dhe kaq shumë kuriozitet. Unë jam njeri që i pranoj faljet, kështu që po pres të më kërkojnë falje dhe të reflektojnë. Të gjithë gabojnë”, tha Ronaldo.

Kujtojmë se disa kohë më parë, Luzi në lidhje me deklaratën e Ronaldos u shpreh kështu: Unë kam qenë në xhirime dhe nuk kam arritur ta shoh Kiarën tek ‘Kepi i VIP-ave’. Po shikoja disa pjesë tani dhe më vjen keq për dy gjëra. E para që nuk kam patur mundësi të jem krah saj në Turqi dhe e dyta, pash disa momente që disa personazhe po bënin si ‘koka shkencash’. Po të kisha qenë aty, do merrnin përgjigjet që meritojnë, por, siç e thotë shprehja: ‘Kur nuk janë barinjtë, ujqërit hedhin valle!’. Nuk bëhen të gjitha punët me b*** o butterfly. Jo të gjitha bëhen për followers, ka një limit”.