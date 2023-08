Shfaqet ‘Virusi i Nilit Perëndimor’ në 8 qytete në Greqi, 1400 raste, si të mbrohemi!

Virusi i Nilit Perëndimor bëri të ndjeshme praninë e tij në vendin tonë, pas një periudhe me qarkullim relativisht të ulët, me të dhënat e muajit maj si pikë referimi deri në fund të qershorit.









Në veçanti, gjatë javës së fundit të mbikëqyrjes epidemiologjike, tre persona janë shtruar me komplikime për shkak të infektimit me virusin e Nilit Perëndimor në spitalet e Thesalisë dhe Maqedonisë, njëri prej tyre në spital.

Më konkretisht, një grua 72-vjeçare ndodhet e intubuar në repartin e terapisë intensive në Spitalin e Përgjithshëm të Larisës. Ndaj, pas diagnostikimit të një rasti me virusin e Nilit Perëndimor, Njësia Rajonale e Larisës ndodhet në karantinë që nga e shtuna e kaluar.

Dy persona të tjerë mbi 80 vjeç kanë humbur jetën.

Me deklarimin e rastit në EODY është vënë në dijeni Qendra Kombëtare e Dhurimit të Gjakut, e cila sipas protokollit ka vendosur në karantinë zonën e Larisës, si dhe të Imathisë nga e shtuna e 29 korrikut, duke njoftuar spitalet në Athinë, Thesali dhe Selanik që kishte marrë gjak nga Departamenti i Dhurimit të Gjakut të Spitalit të Përgjithshëm të Larisës për të vijuar me kontrollet e njësive të gjakut dhe derivateve të tyre. Njëkohësisht, një makinë e posaçme e Spitalit të Përgjithshëm të Larisës ka transportuar mostra të njësive gjaku dhe derivateve të dy javëve të fundit për analiza në një spital të Selanikut, ndërsa tani e tutje të gjithë ata që dhurojnë gjak si në Spitalin e Përgjithshëm ashtu edhe atë Universitar do testohen për virusin e Nilit Perëndimor.

Në total, rastet e infeksionit u dyfishuan, pasi nga e marta e kaluar deri më sot janë regjistruar 8 raste të reja krahasuar me 3 që ishin raportuar një javë më parë, duke i rritur rastet e infeksionit në 11. Nga këto, dhjetë ishin më serioze, pasi ka paraqitur manifestime nga sistemi nervor qendror (encefaliti, meningjiti, paraliza akute flakcide).

Për sa i përket zonave ku janë regjistruar raste të infektimit me virusin e Nilit Perëndimor, ato përfshijnë vendbanimet në Njësitë Rajonale (NP) Larisa , Imathia , Pella , Serres , Kardica dhe Kavala . Megjithatë, qarkullimi i virusit të Nilit Perëndimor karakterizohet si intensiv në tetë komuna: Nestos, Karditsa, Mouzaki, Palamas, Larisaion, Veria, Pella dhe Heraklion. Në total janë infektuar mbi 1400 person anë rajonet e Thesalisë dhe Maqedonisë.

Sigurisht që virusi shqetëson autoritetet shëndetësore të vendit tonë çdo verë, ashtu si vendet e tjera evropiane. Është karakteristik se verën e kaluar (2022) janë diagnostikuar dhe raportuar 286 raste shtëpiake me infeksion nga virusi i Nilit Perëndimor, nga të cilët 184 kanë paraqitur manifestime nga Sistemi Nervor Qendror.

Në Bashkimin Evropian, në vitin 2022, u raportuan 1,133 raste dhe 92 vdekje për shkak të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor, duke thyer “rekordin” nga viti 2018, viti kur sëmundja ishte në kulmin e epidemisë, sipas ECDC.

Prandaj, ECDC në fillim të kësaj vere lëshoi ​​​​një alarm për mushkonjën e tigrit dhe mushkonjën egjiptiane, duke vënë në dukje se ekziston një rrezik në rritje në Evropë i përhapjes së sëmundjeve të transmetuara nga mushkonjat si pasojë e ndryshimeve klimatike.

Si të mbroheni – Çfarë duhet të keni kujdes

Duke qenë se virusi i Nilit Perëndimor transmetohet kryesisht nga pickimi i mushkonjave të infektuara, sëmundja mund të parandalohet duke zbatuar masat e njohura për mbrojtjen e mushkonjave.

Sipas udhëzimeve të EODY, rekomandohet respektimi i masave individuale të mbrojtjes kundër mushkonjave gjatë gjithë periudhës së qarkullimit të insekteve dhe në veçanti:

Përdorni mjete kundër insekteve të miratuara për trupin dhe mjedisin (sipas udhëzimeve për përdorim), si dhe ekranet, rrjeta kundër mushkonjave, kondicioner/ ventilatorë. Ajri i freskët redukton aktivitetin e mushkonjave dhe e vështirëson afrimin e tyre.

– Vishni rroba të përshtatshme (të gjata) që mbulojnë sa më shumë sipërfaqe të trupit. Rrobat me ngjyra të hapura dhe të gjera janë më të përshtatshme.

– Uji – mundësisht – në orët e mëngjesit, për të reduktuar ekspozimin tuaj ndaj mushkonjave gjatë ujitjes.

– Sigurohuni që të mos ketë ujë të ndenjur në asnjë pjesë të shtëpisë, në mënyrë që të kufizoni vendet e shumimit të mushkonjave.

Sidomos të moshuarit, personat me imunosupresion dhe personat me sëmundje kronike themelore (si sëmundjet malinje, çrregullimet e gjakut, diabeti mellitus, hipertensioni arterial, sëmundjet e veshkave, abuzimi me alkoolin, faktorët gjenetikë, pacientët e transplantuar, etj.) duhet të respektojnë me përpikëri masat e mbrojtjes nga mushkonjat, pasi janë më të rrezikuar të sëmuren rëndë.

Ekspertët e EODY theksojnë gjithashtu se për çdo rast të infektimit me virusin e Nilit Perëndimor me sulm në sistemin nervor qendror, janë 140 persona që janë të infektuar, por ose kanë simptoma të lehta ose janë asimptomatikë.

Pas pickimit nga një mushkonjë e infektuar, zakonisht duhen 2 deri në 14 ditë që të shfaqen simptoma, të tilla si ethe, dhimbje koke, dobësi dhe dhimbje të përgjithshme në muskuj dhe nyje (simptoma të ngjashme me gripin) ose simptoma gastrointestinale. Më pak se 1% zhvillojnë formën e rëndë të sëmundjes.