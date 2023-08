“SPAK ka bërë goditje të forta”/ Deputeti i PD në ‘Panorama Tv’: Shumë zyrtarë do të jenë para drejtësisë, është lista me 50 emra të cilët…

Deputeti i Partisë Demokratike, Lefter Gështenja, në intervistën e dhënë për ‘Panorama Tv’, ka prekur çështjen e inceneratorëve dhe pasojave ekonomike të saj.









Akuzat dhe arrestimet e fundit të SPAK janë një lajm i mirë sipas Z. Gështenja, por ky është një proces që duhet të shkojë deri në fund.

Po ashtu një tjetër problem është vijimi i pagesave për inceneratorët të cilët nuk janë në funksion, dhe sipas Z. Gështenja, kontrata mund të ishte prishur në mënyrë të njënashme nga shteti, pasi e lejonte edhe kontrata e koncensionarit.

Pjesë nga intervista

Unë jam me tezën që kur flet drejtësia politika duhet të heshti. Unë besoj se është një vendimmarrje e duhur edhe pse e vonuar. Shpresoj që SPAK ti shkojë deri në fund çështjes së Inceneratorëve.

Mendoni se ka hallka të pazbardhura?

Po, nëse ka hetim real, po. SPAK ka bërë goditje të forta, pasi nuk është pak akuza ndaj numrit 2 të qeverisë. Nëse do shkojë deri në fund jam i bindur se shumë zyrtarë do të jenë para drejtësisë. Të githë zyrtarët vendor, pasi ata e kanë startuar si ide këtë projekt, edhe pse si projekt është qeveritar, por pastaj është implementuar në nivel lokal.

Pra ka persona të tjerë të përfshirë në këtë aferë?

PD për këtë qëllim ngriti një komisioni hetimor, ku isha pjesë e këtij grupi. Të gjitha provat që kishim në dispozicion, një pjesë përgatiti materialet dhe i paraqiti në SPAK. Ne ndryshe morëm si model, edhe pse kishte akuza politike, i dërguam në SPAK.

Kishte dhe një liste me 50 emra?

Po. Nëse ndonjë zyrtart nuk do të përfshihej kishte dy rrugë ose të ikte nga posti ose do dështonte projekti. Prandaj kjo çështje duhet trajtuar si e tërë. Do të dalin në dritë shumë gjëra të tjera, pasi ka qenë një strategji e gabuar që nga fillimi, për përpunimin e mbetjeve urbane. Këta i kaluan direkt shkallët e tjera, që nga riciklimi dhe shkuan deri tek djegia. Të treja procedurat janë në shkelje të plotë të ligjit. Procedura e Elbasanit nuk ka asnjë procedurë të saktë, është në shkelje të të ligjit, janë kompani të sapokrijuara.

Kanë qenë me pronarë fiktivë

Po. Hetimi i ka shërbyer si bazë për SPAK, edhe tek inceneratori i Tiranës janë të tjerë pronarë të fshehur.

Pra do ketë supriza hetimi

Unë mendoj që po. Është një grup i madh që janë pjesë e parlamentit, por që kanë qenë pjesë e firmosjes së dokumentacionit. Gati 16 deputetë që kanë firmosur

Si

Kanë qenë pjesmarres, qoftë ministra, ish ministra, ish kryetar bashkie, ata kanë firmosur kanë dhënë dritën jeshile, pra kanë shkelur ligjin. Sot që flasim e ka të qartë pasi ato nuk janë më vepra publike, nuk prodhojnë energji, nuk djegin mbetjet urbane, janë vepra kriminale.

Dhe që i kanë kushtruar 150 milion euro

Duhet thënë që asnjëri nga inceneratorët nuk prodhojnë energji. Nëse në Fier dhe Elbasan kemi të ndërtuar në Tiranë nuk ka një të tillë, edhe pse koncesionare merr para nga buxheti i shtetit.

Sekuestrimi është një lajm i mirë

Le ta pranojmë si lajm të mirë, por nëse do të kishim një shtet normal, supozojmë që letrat janë në rregull, njerzët dhe ekspertët thonë se janë në kundërshtim me ligjin. Vijmë tek zbatimi i kontratës, ku çdo bashki ka pasur të drejtën ta pezullojë këtë kontratë. Në rastin e Tiranës kjo është e parashikuar, që nëse nuk ka ndërtim të inceneratorit të ndërpritet kontrata e saj, sidomos brenda 6 muajsh. Për sa i takon afatit e ka 72 muaj pra 6 vjet nga momenti i ngritjes së kontratës. Sot që flasim nuk kemi asnjë ndërtim të linjave.

Por prishja kontratës sjell kosto për qytetarët

Po, prishja sjell pasoja, por prisja e njëanshme e parashikon kontrata e koncensionarit nëse nuk e përfundon projekti. Pra mundësinë qeveria e ka pasur. Sot qytetarët e Tiranës paguajnë 29 euro tonin, ndëkohë që ajo indeksohet çdo vit, për diçka që nuk ekziston. Pra janë 12.5 euro për pagesë, por derisa nuk ka djegësa nuk ka pse të paguhet. Është më shumë se gjysma e tarifës që shkon në xhep të koncensionarit.

Kemi parë që ka deputet në burg, ish ministra, edhe ish zeëvendëskyreministër, por ajo që vjen natyrshëm është a ka përgjegjësi morale dhe politike, Rama?

Vetëm me Ramën ndodh që nuk ka përgjegjësi kolektive por individuale, por për sukseset ka përgjegjësi kolektive. Nuk di një vend që të ketë kaq shumë akzua për një ministër dhe minimalisht kryeministri jep dorëheqien. Unë e kam thënë që këta 16 deputetë të lënë imunitetin dhe të thonë po jemi të gatshëm të hetohemi. Është një akt normal dhe përgjegjësi. Duhet të paraqitet para drejtësisë.

Kjo nuk ka qenë kulturë, akti i dorëheqjes nuk është kulturë në politikën shqiptare

Po ka pasur akte të mëparshme, por nuk mund ta ndërtojmë si model. Duhet të jemi më koshient pas 32 viteve që kur ke një mal me akuza të japësh dorëheqjen. Por edhe nuk ka pasur një akti të tillë korrupsioni. Nuk do të habitemi për më pas sepse do të ketë të tjera akuza.

Keni besueshmëri tek organi i akuzës?

Kam besim. Duhet ta inkurajojmë sepse nëse duam që ky vend të zhvillohet duhet të marrë fund ndëshkueshmëria. Tani është momenti që drejtësia të funksionojë.