‘Unë jam kampion bote dhe ti je asgjë’/ Pique i kthehet ashpër fansave që thërrisnin ‘Shakira, Shakira’

Gerard Pique nuk është më në kontroll të nervave të tij kur mbështetësit fanatikë të ish-partneres së tij, Shakira, e ‘shkundin’ atë.

Ndarja e tyre vazhdon të hedhë hije mbi ish-asin e Barcelonës, i cili së fundmi shpërtheu në klube në Spanjë.

Ish-futbollisti ka shkuar në një klub nate në Barcelonë dhe në një moment ka qenë në qendër të lokalit me mikrofon në dorë për t’iu drejtuar publikut.

Megjithatë, klientët u siguruan që ta ndërprisnin dhe ta irritonin. Ata filluan të brohorisnin emrin e Shakirës, ​​me Piquen që nuk u përmbajt. Edhe pse heshti për një kohë të gjatë, ndërsa i gjithë dyqani “glorifikonte” Shakirën, Pique shpërtheu.

Shikoni videon

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6

— Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023