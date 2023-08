Vasili: Rama po godet biznesin gjerman me aferën e Portit të Durrësit

Nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, ka akuzuar qeverinë Rama se me aferën e Portit të Durrësit po godet biznesin gjerman, kompania gjermane EMS Shipping&Trading, e referuar si EMS.









Gjithashtu Vasili shton se Porti i Durrësit është një aferë mafioze dhe përgjegjësi kryesor sipas tij është kryeministri Edi Rama.

STATUSI:

Rama me aferen mafioze te Portit te Durresit godet bisnesin gjerman!

Zëvendësambasadori dhe Referenti i Ekonomisë në Ambasadën gjermane, Thilo Schroeter, vizitoi EMS Albanian Port Operator në portin e Durrësit lidhur me skandalin mafioz kunder kesaj kompanie.

Kompania gjermane EMS Shipping&Trading, e referuar si EMS, sic dihet i është drejtuar Arbirazhit ne Ëashington duke kerkuar 40 milion euro demshperblim.Kompania gjermane iu drejtua me pare me leter edhe Parlamentit per marrëveshjen e koncesionit të EMS” dhe i kujtoi se

sipas kontratës, EMS se ruan të drejtën që të marrë masa ligjore për përfundim të parakohshëm të kësaj kontrate, që mund t’u kushtojë shqiptarëve 200-300 milionë euro”. Parlamenti i kukullave te Rames votoi si nje grup mafioz afren e Portit te Durresit.

Portit te Durresit eshte nje afere e neveritshme mafioze kryekeput me ne krye Edi Ramen per te cilen BE dhe Parlamenti Europian jane shprehur disa here. Çdo dite me Edi Ramen ne qeveri interesi publik vidhet pa pushim.