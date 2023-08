VIDEO/ Humbje ”fotokopje”, Tirana mundet nga Beshiktash edhe në “Air Albania” dhe i jep lamtumirën Europës

Tirana i ka dhënë lamtumirën Europës edhe për këtë edicion, teksa është eliminuar nga Beshiktashi. Një humbje e ngjashme me atë të ndeshjes së parë, e ndëshkuar me vetëm dy pakujdesi të prapavijës.









Tirana bëri presing në startin e sfidës dhe u mundua që të vinte në vështirësi miqtë, të cilët nuk sulmuan ashtu si në ndeshjen e parë. Edhe pse më vonë ata patën kontrollin e lojës, nuk kishin raste të pastra për shënim me Tiranën që dukej e në gjendje të përballonte ofensivën e tyre,

Por në pjesën e dytë, me pavëmendjen e parë në prapavijë, Tirana u ndëshkua nga goli i Amartej pas një goditje këndi. Më pas, teksa kërkonte të shtynte përpara, u godit me një tjetër largim të gabuar nga mbrojtja, këtë herë me Abubakar i cili tundi rrjetën, në momentin kur bardheblutë ishin edhe ne epërsi numerike në fushë

Tentativat në fund nuk sollën një gol për Tiranën, që e mbyll kështu me humbjen 0-2 këtë ndeshje dhe i dha lamtumirën pjesëmarrjes në kompeticionet europiane.

TIRANA-BESHIKTASH 0-2

57′ Amartej, 76′ Abubakar

STATISTIKAT E SOFASCORE

NGJARJET KRYESORE

90’+5’ Mbyllet ndeshja me fitoren 2-0 të Beshiktashit.

90’ Jepen 4 minuta shtesë.

86’ Tirana ka kontrollin e lojës në këto minuta në kërkim të një goli, por nuk ia del të gjejë hapësira para portës mike.

82’ Abazaj humb mundësinë e artë për të shënuar në portën e Beshiktash kur i vetëm gjuan me kokë nga e majta pas një dalje të gabuar të portierit, por çon sferën jashtë. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

76’ Vjen edhe goli i dytë i miqve! Një largim i gabuar nga mbrojtja bën që sfera të shkojë te Abubakar, i cili gjuan fluturimthi dhe dyfishon shifrat. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

74’ Karton i verdhë për Hoxhallarin, pas një faulli ndaj Gedson Fernandes.

72’ Haxhiu nga e djathta nis një top në shtyllën e dytë ku Kaina nuk ia del të devijojë për të çuar sferën në rrjetë. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

69’ Hoxhallari harkon në mënyrë perfekte në zonë, por në fund është portieri mik i cili devijon duke shpëtuar portën nga një gol i sigurt. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

68’ Jonuzi dhe Lushkja i lënë vendin në fushë Qefaliajt dhe Abazajt në këto minuta.

67’ Beshiktash mbetet me 10 lojtarë. Masuaku ndëshkohet me të kuq pas një faulli ndaj Kaina. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

62’ Buluit provon të gjejë portën me një tentativë ballore nga jashtë zonës, pa shënjestrën e duhur për të shqetësuar Likën.

57’ Bardheblutë e pafat. Vjen goli i avantazhit i Beshiktash pas zhvillimit të një goditje këndi, me Amartej i cili tund rrjetën me kokë. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

56’ Abubakar tenton të gjejë portën pas një aksioni të shpejtë në qendër, por topi devijohet në këndore.

50’ Tension në fushë pasi Abubakar hedh në tokë Najdovskin në një gjest reagimi. Gjyqtari qetëson palët dhe shmang kartonin. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

46’ Pjesa e dytë nis me zëvendësim te Beshiktash, ku Amartej merr vendin e Ujsal.

45’+7’ Mbyllet pjesa e parë pa gola.

45’+5’ Bulut nga e djathta tenton me një gjuajtje të fortë, Lika devijon sferën mbi traversë, (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

45’+4’ Haxhiu në krahun e djathtë hyn në zonë, por çbilancohet nga kundërshtarët në momentet e fundit dhe nuk ia del të gjuajë në portë.

45’+2’ Edhe Deliu nuk mund të vazhdojë më pas një problemi në kavilje, Hila merr vendin e tij në fushë.

45’ Jepen 7 minuta shtesë.

41’ Bardheblutë insistojnë në krahun e majtë të sulmit dhe kanë mundësinë për të gjuajtur me Kaina, por sfera e goditur nga sulmuesi devijohet nga një mbrojtës. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

39’ Një aksion i shpejtë i turqve nga e djathta krijon panik në prapavijën bardheblu, me Gedson Fernandes i cili ka mundësinë të gjuajë, por fluturon topin mbi traversë pas një devijimi. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

37’ Gedson Fernandes pretendon për penallti pas një shtyrje të Haxhiut, gjyqtari bën shenjë që loja ë vazhdojë.

31′ Selmani nuk mund të vazhdojë më, në vend të tij hyn të fushë Lika. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

27’ Pas një goditje dënimi, topi shkon te Muleka i cili bëhet gati të gjuajë por është Selmani i cili bllokon sferën duke e devijuar jashtë. Portieri i bardhebluve kërkon trajtimin mjekësor pasi ka marrë një goditje në këmbë. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

22’ Harkim interesant nga e majta në zonën e Beshiktashit, portieri Gunok gabion me daljen e parë, por pastaj kontrollon sferën në dy kohë.

19’ Mundësi e artë e Tiranës për të shënuar me Hasanin i cili harkon në zonës, por Deliu me kokë edhe pse i vetëm nuk gjen portën me tentativën e tij. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

18’ Kaina nga e majta mundohet të nisë topin në qendër me një rrotullim të shpejtë, teksa pretendon për prekje topi me dorë pasi topi largohet nga një mbrojtës.

13’ Aksion i shpejtë i Tiranës nga e majta, pasimi në qendër nuk gjen Hasanin i cili është në kundërkohë dhe nuk gjuan, ndërsa më pas Lushkja sheh mbrojtjen turke t’i largojë topin. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

10’ Pas një goditje nga këndi, Abubakar tenton me kokë portën, por Selmani pret me lehtësi. (KLIKO KËTU PËR VIDEON)

7’ Gedson Fernandes provon të gjuajë në portë nga e majta, por nuk gjen katërkëndorin e Selmanit.

5’ Presing i lartë i Tiranës në minutat e parë, teksa tenton me Kaina të vërë në vështirësi mbrojtjen mike.

4’ Jonuzi tenton nga jashtë zonës, por topi ndalet nga një mbrojtës kundërshtar.

Ora 20:14: Luhet topi i parë i sfidës, nis ndeshja.

Ora 20:11: Lojtarët dalin të bëjnë edhe një nxemje të shkurtër, në pritje të rifillimit të sfidës sapo të qetësohet plotësisht situata.

Ora 20:06: Delegati i UEFA-s dhe gjyqtarët kanë zhvilluar një mbledhje të shkurtër dhe nëpërmjet altoparlantëve bëhet e qartë se nëse do të ketë trazira të tjera në tribuna, ndeshja do të pezullohet përfundimisht.

Ora 20:05: Ka përplasje në tribuna mes tifozëve dhe gjyqtari fton skuadrat të shkojnë në dhomat e zhveshjeve duke i larguar nga fusha.

Ora 20:02: Shtyhet fillimi i ndeshjes për shkak të trazirave të tifozëve turq në tribuna që hedhin fishekzjarrë.

FORMACIONET ZYRTARE

