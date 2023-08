Ato që nuk u thanë për Prof. Koço Gliozhenin…

Nga Agron Sejamini – Para pak ditësh në Tiranë, u përkujtua 110 vjetori i lindjes së Prof. Dr. Koço Gliozhenit, i vlerësuar si babai i Obstetrikë – Gjine-kologjisë Shqiptare. Përshëndetën ministrja e Shëndetësisë, Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Rektori i Universitetit Mjekësor të Tiranës, etj. Nëse dëshironi ndiqini në YouTube, kronikat e transmetuara në mediat vizive… Folën gjatë, por pak, fare pak për atë që i kishte mbledhur dhe bërë bashkë. Kur kishin më të bukurin rast dhe më të përshtatëshmin moment, për të mos u çuar, por për të dëgjuar dhe mësuar nga individualiteti dhe profesionalizmi i Koço Gliozhenit. Për veten e tyre, akoma më shumë në interes të kryerjes dhe përmbushjes në nivelet e duhura të funksioneve e misioneve që u ka besuar shoqëria. Sepse, shyqyr Zotit, kemi universitete dhe maternitete bashkëkohore, që do të ishin më të dobishëm, më dinjitozë, më të suksesshëm dhe më të adhurueshëm nëse do të shpaloseshin disa virtyte e cilësi njerëzore, të cilat në kohën e Koço Gliozhenit i gjeje me… shumicë. Kjo lloj pasurie shpirtërore që duam t’i rreferohemi është e 50 apo100 viteve më parë… Akoma edhe më i hershëm, Betimi i Hipokratit 2500 vjeçar. Sa më besnik t’i qëndrojnë këtij betimi, aq më njerëzorë, aq më të nderuar dhe të respektuar do të jenë mjekët. Ashtu si ka mbetur edhe Prof. Dr. Koço Gliozheni pas 110 vjetorit të lindjes. Dihet, të përjetshëm të bëjnë mirësitë ndaj shoqërisë.

Ndjehem me fat që profesioni më ka dhënë mundësinë e përjetimit të emocioneve nga udhëtimi jetesor dinjitoz i këtij mjeku të shquar. Ja çfarë më kanë treguar disa nga bashkëkohësit e Profesorit.

“…Më 12 dhjetor 1945, Dhorën e zunë dhimbjet. Një lindje e vështirë pasi priteshin dy vajza binjake. Fëmija i parë lindi shpejt, por shqetësimet filluan pas këtij momenti. Vështirësitë dhe pamundësitë për të lindur vajzën tjetër zgjatën me orë të tëra. Në një situatë aspak normale, nevoja kërkonte të thirrej për ndihmë konsulenca dhe ndërhyrja mjekësore. Kështu, disa nga burrat e fshatit vendosin të nisen drejt Korçës për të marë doktor Koço Gliozhenin. Në një trashësi bore që shkonte mbi një metër e gjysëm dhe mes turfanit dhe ngricës acar ata vendosin të sfidojnë kapriçot e motit. Në ndihmë të tyre u vunë edhe një pjesë e efektivit të një poste ushtarake që kryente shërbim pranë fshatit. Orë dhe peripeci të shumta kaluan deri sa mbërritën në qytet. Nuk u mendua dy herë doktor Koçoja. Mbushi çantën e ndihmës urgjente me medikamentet dhe paisjet më të domosdoshme, thirri infermierin Andon Petron dhe të dy rreshtohen pas atyre burrave fisnikë dhe guximtarë drejt Dardhës.

Pas disa orësh mbërritën në shtëpinë dykatëshe të Zengove. Tmerri për përkeqësimin e nënës lehonë u përjetua sapo vunë këmbë në të parën shkallë të katit parë e cila ishte ishte përskuqur. Gjaku i hemoragjisë i nisur në katin e dytë, në shtratin e të sëmurës kishte ardhur çurk deri poshtë… Menjëherë filloi ndihma mjekësore duke i kryer injeksionet e nevojshme dhe hedhur në trupin e saj të gjithë sasinë e gjakut që kishin marë me vete. Nëse kjo ndihmë do të ishte dhënë pak minuta më vonë gjithçka do të ishte e kot dhe pa vlerë…”.

*

Vasil Llakmani, pensionist nga Tushemishti: “Në ato dy javë që Koçoja ishte me pushime, takoheshim gati përditë. Edhe hallexhinjtë mezi e prisnin. Që ta marrësh vesh ti, për aq kohë sa Koçoja ishte me pushime këtu në Pogradec, këtë dhomën ku jemi ne tani, e bënim spital. Ja, hiqnim këta kolltukët dhe linim vetëm një divan. Nuk kishin të sosur gjithë ditën gratë e fshatit… Ore! Ti nuk e beson, por kur vinte Koçoja gëzohej i gjithë fshati, bre. Kushedi sa herë i ka qëlluar të çohej dhe nga sofra e bukës. Ndërhynte ndonjëherë Emilia, e shoqja:

– Aman more Koço! Nuk lihet buka në mes….

– Grua! Nga sëkëlldija të troket tjetri në derë. Edhe ti kur ke shqetësime pse ikën te doktorët?

Ishte i papërtuar. Nuk e prishte zemrën Koçoja, bre. Duke qenë i tillë, i thjeshtë, edhe mua ma kishte hequr frikën e ndrojtjes se mos e lodhja dhe e bezdisja. Më pyesnin gratë gjithmonë:

– Aman, bre xhaxhi, Sili! Si të bëjmë a të vijmë një çikë, të vizitohemi? Mos vallë e mërzitim doktorin?

– Ç’është ky llaf që thoni, bre! Hajdeni kur të doni… – u thosha unë përherë.

Ndërkohë, pa ardhur stina e verës, pyesnin se kur do të vijë doktor Koçoja sivjet. Ndonjërit që nuk i priste puna e nisja në Tiranë me një copë letër dhe doktori ua zgjidhte hallin.

*

Rrëfen, nipi Profesorit, Pandushi: “Në një rast më “ekzaminoi” edhe mua… Mbaj mënd kam qenë gjithë natën me shërbim, mjek roje. Në mëngjes iki në shtëpi për të pushuar dhe kur akoma nuk isha shtrirë, shfaqet në derë xhaxhi Koçua. Duke u përshëndoshur me njëri-tjetrin troket një komshi dhe më drejtohet mua:

– Ka mundësi të vish pak dhe t’i matësh tensionin mamasë?

– Do vi më vonë se jam i lodhur tani…, – i thashë dhe mbylla derën.

Pa u ulur mirë, kur shikoj që shpërthen xhaxhi Koçua:

– Çohu dhe mos përto asnjëherë për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Mos e harro kurrë këtë këshillë!

*

Një nënë e re në shtatzëninë e dytë, pati me shumë probleme. Komplikacionet gjatë kësaj periudhe rrezikonin dy jetë, atë të nënës dhe fëmijës. Për këtë arsye gati gjithë kohën ajo e kaloi në maternitet, duke qenë nën kontrollin e përditshëm mjekësor. Fat i madh që shqetësimet e saj tërhoqën vëmendjen dhe përkushtimin e profesor Koço Gliozhenit. Pas nëntë muajve, gëzuan të gjithë. U shpëtua nëna dhe erdhi në jetë një bebe e shëndetshme.

Lumturonte dhe ishte bërë me krahë gjyshja nga mbarësia dhe jetëgjatësia e dy vajzave duke falënderuar Zotin dhe profesor Gliozhenin, mik familje prej vitesh. Gjithsesi, nuk ndihej e qetë pa ia shprehur nga afër doktorit këtë mirënjohje dke kënaqësi shpirtërore. Ndaj, një ditë tërolli në pasionin dhe mjeshtërinë e amvisës së mirë korçare një bakllava me 100 e ca petë, për të ëmbëlsuar doktorin dhe familjen e tij. Mirëpo, përsëri nuk ndihej e plotë në vetvete, para këtij borxhi shpirtëror. Ndaj, iu drejtua asaj kutie që mbante thesarin më të shtrenjtë, që ishte kujtim nga prindërit e saj, një flori 24 karat. E paketoi me kujdes dhe dashuri dhe bashkë me bakllavanë mori udhën drejt shtëpisë së profesorit…

Përherë e hapur ajo portë për shumë e shumë nëna. Aq më tepër për këtë zonjë, me të cilën kishin miqësi familjare. I emocionuar profesori para këtij gjesti shumë njerëzor, por i prerë dhe i panegociueshëm për pjesën e dytë të dhuratës.

– Unë po marr një thelë bakllava për të uruar lindjen e vajzës suaj. Këtë tjetrën bëjani dhuratë mbesës nga ana ime…

Pra, sikurse kuptohet edhe nga këto rrëfenja ka qenë një brez mjekësh që punonin me humanizëm dhe ndershmëri, ku përparësi ishte shpërblimi moral dhe jo material. Kohë kur edhe floriri 24 karatësh nuk kishte vlerë. Unë solla vetëm katër ndodhi të kohës së Prof. Gliozhenit, ju më tregoni një të kësaj natyre për kohët tona dhe jam gati të bëj “libër” e jo shkrim…

Edhe diçka tjetër, për ta lidhur me aktualitetin. Kohët e fundit është duke u ashpërsuar një debat mes studentëve të mjekësisë dhe institucioneve shtetërore. Vetë nuk mbërrij dot në një konkluzion, por do të këshilloja këta mjek të ardhshëm të shihen një herë në… “Pasqyrën e Gliozhenëve”.

Në vitin 1897, babanë e Koços, Pandeliun, prindërit e e dërguan për të studiuar për mjekësi në universitetin më të shtrenjtë dhe më me emër të Athinës. Pas pesë vitesh ai diplomohet me rezultate të shkëlqyera dhe i ofrohet e drejta e punësimit në spitalet elitarë të Greqisë. Mirëpo për dardharin e etur për dije dhe dituri, stacioni radhës do të ishte Parisi, ku kreu specializimin pasuniversitar, dyvjeçar. As nga oferta e punësimit në kryeqytetin francez, nuk u tundua mjeku i talentuar shqiptar. Në vitin 1905, Dr. Pandeliu mbërrin në Korçë dhe fillon tu shërbejë bashkëatdhetarëve të vet.

Me një baba të tillë, nuk kishte si të devijonte nga kjo korsi profesioni dhe morali, as Koçoja. Më 1933-1939 kryen studimet e larta si mjek i përgjithshëm dhe specializohet për kirurgji dhe Obstetrikë-Gjinekologji. Diplomohet me rezultate të shkëlqyera dhe dekanati i propozon të punojë në një nga spitalet më të njohura të Athinës.

– Nuk mundem të bëhem harram i babit tim! – ishte ndjesia e tij pas asaj oferte dhe pa humbur kohë niset drejt Korçës. Emocionues dhe i paharruar mbeti ai moment, kur u përball me të atin, i cili para se të përqafonte të birin, puthi…diplomën e artë! Diplomë që përmbushi besimin dhe investimin e familjes. Diplomë që Koçon e bëri krahun e djathtë të Pandeliut! Atë e bir bashkë në profesionin më human. Madhështi dhe mrekulli që pak e përjetojnë dhe shumë e ëndërrojnë. E vazhdoj këtë trashëgimi edhe Koçoja me të birin Orionin, njeriun e mirë dhe profesorin e shquar të Obstetrikë – Gjinekologjisë së sotme shqiptare. Një libër më vete meriton kontributi profesional dhe individualiteti i tij njerëzor. Natyrisht, këtë trashëgimi të vyer familjare e pasuroi edhe Prof. Dr. Orion Gliozheni duke u dhënë profesionin e mjekut, vajzës, Emit dhe djalit, Elkos. Bashkë përsëri dhe vetëm në… Shqipëri!

Po të ishte rrezatuar në këtë këndvështrim, ky model shekullor trashëgime, faqe e artë për historinë e mjekësisë shqiptare, veprimtaria për 110 vjetorin e lindjes së Prof. Koço Gliozheni, mbase do të ishte më e dobishme, më interesante.









Shkrim i botuar në “Gazeta Shqiptare” print