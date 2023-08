Dokumenti, Këshilli i Berishës merr vendimin: Krijojmë front opozitar, bëjmë gjithçka për të rrëzuar regjimin!

Janë zbardhur vendimet e miratuara gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të demokratëve të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha.









“Procesi i konsultimit me strukturat dhe i analizës së zgjedhjeve vendore të 14 majit do të nisë më 12 gusht dhe do të mbyllet në fund të muajt të shtatorit, pra do të zgjasë rreth 40 ditë.

Në fund të këtij procesi, çdo degë do të dërgojë fizikisht dhe në formë elektronike përfundimet e analizës sipas formatit të përcaktuar pranë sekretariatit organizativ”, thuhet në vendim.