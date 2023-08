“E ka rrahur për dy orë, e gjithë shtëpia është gjakosur” thotë vëllai i polices së ‘masakruar’ nga bashkëshorti

Policja e rrahur rëndë nga bashkëshorti ndodhet jashtë rrezikut për jetën në Spitalin e Përgjithshëm të Larisës në Greqi.









Mirëpo, sipas informacioneve, ajo ka lëndime të rënda në fytyrë, brinjë të thyer dhe këputje të veshkës dhe dje i është nënshtruar një operacioni.

“Ai më tha’, Nico më vrau ‘. Ai e kishte rrahur për dy orë. E merr një shoqja e saj nga poshtë që dëgjoi “ndihmë po më vret” dhe më pas thirri policinë”, tha vëllai i polices duke folur për Star.

Shikoni videon e deklaratave të tij:

Ai shtoi: “E gjithë shtëpia ishte e mbuluar me gjak si të ishte një thertore. Nëse ajo nuk thërriste policinë, ai do ta vriste, ai synonte ta vriste. Hundë e thyer, mollëza, nofulla e thyer. Nuk e di sa dhëmbë ka thyer, goditje në shpretkë, në veshkë… Vajza nuk njihet. E dija se çfarë lloj personi është dhe prisja “Unë them se nuk do të ndodhë asnjë e keqe”. Xhelozia, ajo e bëri jetën e saj një slitë. Nuk duhet të dalë, si do të vishet, ku do të shkojë se është vonë”.

Si ndodhi rrahja e egër

Sipas informacioneve, gjithçka ka ndodhur në orët e para të së enjtes, kur gruaja i ka kërkuar divorcin burrit të saj, duke shkaktuar reagimin e tij ekstrem. Autori, i cili është pronar i një taverne të njohur në Neapoli të Larisës, ka nisur ta shajë, ka humbur kontrollin dhe e ka goditur me grusht në fytyrë dhe bark.

Fqinjët kanë dëgjuar britmat e viktimës dhe kanë lajmëruar Policinë, me zyrtarë të EL.AS. për të nxituar në vendngjarje dhe për të arrestuar autorin. Gruaja e plagosur rëndë me autoambulancën e EKAV-ut është dërguar në spital ku ndodhet në gjendje të rëndë me lëndime të rënda në kokë dhe bark, ndërsa nga goditjet i janë thyer edhe dhëmbët.

Personat që e njohin çiftin, të cilët kanë dy fëmijë, thonë se ata kanë pasur një marrëdhënie intensive gjatë së cilës ka patur edhe incidente të tjera të dhunës në familje.

Biznesmeni mësohet se ka abuzuar sërish me gruan e tij në të kaluarën dhe kjo ka qenë arsyeja që ajo i kishte kërkuar divorcin. Mirëpo, ata bashkërisht kishin vendosur t’i jepnin një mundësi të dytë martesës së tyre dhe së fundmi jetonin së bashku.

Biznesmeni u dërgua dje në prokurorinë publike që e ndoqi për vrasje të mbetur në tentativë, ndërsa të hënën pritet të kalojë “pragun” e hetuesisë për të kërkuar falje.