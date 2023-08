Kanceri i pankreasit/ Sëmundja, një paralajmërues që paralajmëron një vit më parë

Kolelitiaza shfaqet si një tregues i diagnostikimit të hershëm të kancerit të pankreasit. Më konkretisht, pacientët me adenokarcinomë duktale të pankreasit (PDAC) kishin gjashtë herë më shumë gjasa për t’u diagnostikuar me gurë në tëmth brenda një viti përpara diagnostikimit të kancerit, krahasuar me pacientët që nuk kishin kancer.









Hulumtimi do të prezantohet në Javën e Sëmundjeve Digjestive (DDW) – mbledhja më e madhe ndërkombëtare e mjekëve, studiuesve dhe akademikëve në fushat e gastroenterologjisë, hepatologjisë, endoskopisë dhe kirurgjisë së tretjes – dhe ofron të dhëna të reja për një nga më të zakonshmet dhe më të rrezikshmet e pankreasit. kanceri, ku më shumë se 90% e rasteve janë kërcënuese për jetën për shkak të diagnozës së vonuar.

“Kanceri i pankreasit është i vështirë për t’u diagnostikuar dhe më pas shanset për të mbijetuar janë minimale. Gjetjet tona sugjerojnë se gurët e tëmthit mund të jenë një mënyrë për të diagnostikuar më mirë këtë lloj kanceri – që do të thotë se ne mund të shpëtojmë më shumë jetë”, tha Marianna Papageorgiou, autorja kryesore e studimit dhe një studiuese në Qendrën Mjekësore të Bostonit.

Studiuesit, bazuar në të dhënat nga baza e të dhënave SEER-Medicare për periudhën 2008-2015, identifikuan 18,700 pacientë me adenokarcinoma duktale të pankreasit (PDAC) dhe bënë një krahasim me një mesatare prej 99,287 pacientësh në vit nga e njëjta bazë të dhënash. Gjatë kohës para diagnozës, 4.7% e pacientëve me kancer ishin diagnostikuar me gurë në tëmth dhe 1.6% kishin hequr fshikëzën e tëmthit. Në të kundërt, te subjektet e shëndoshë vetëm 0.8% kanë zhvilluar gurë në tëmth dhe vetëm 0.3% kanë hequr fshikëzën e tëmthit.

Siç shpjegohet nga Dr. Papageorgiou, “kolelitiaza nuk shkakton kancer pankreatik, por të kuptuarit e lidhjes së saj me të mund të ndihmojë në luftimin e shkallës së lartë të vdekjes nga kanceri pankreatik duke ofruar një mundësi për diagnostikim dhe trajtim të hershëm.”

Prandaj, kërkimet e ardhshme mund të shqyrtojnë gjetjet laboratorike dhe imazhet për të identifikuar faktorët specifikë të lidhur me gurët e tëmthit që mund të kategorizojnë pacientët në rrezik më të lartë: “Ky lloj i veçantë kanceri është i rrezikshëm dhe mbijetesa është mjaft e ulët”, thotë Dr. Papageorgiou. “Pacientët në faza të tilla të avancuara mund të përfitojnë nga diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi i duhur. Ky mund të jetë çelësi për të kuptuar më mirë hapat e ardhshëm në shqyrtimin, menaxhimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të pankreasi,, “përfundon ai.