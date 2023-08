Lajm i bujshëm nga Spanja: Mbape te Reali gjatë javës së ardhshme, zbulohet shifra e çmendur për kartonin

Kilian Mbape do të bëhet një futbollist i Real Madrid. Jo në verën e ardhshme, por në javën e ardhshme! Ky është lajmi i bujshëm që po qarkullon në Spanjë, duke gjetur zë edhe në portalet e mediave më prestigjioze si “Marca”.









Sipas informacioneve të ndryshme, PSG dhe Reali kanë qenë në bisedime me ndërmjetës për lëvizjen e futbollistit që gjatë kësaj vere, por më përpara priteshin transferimet “domino” të lojtarëve të ndryshëm nga një klub në tjetrin. Afrimi i Dembele dhe me shumë mundësi i Gonçalo Ramos te PSG, i hap rrugë transferimit të Mbape, i cili tashmë do të ishte një peshë shumë e rëndë për arkat e parisienëve për ta mbajtur në tribunë më kot.

Në mediat franceze dhe ato spanjolle, qarkullojnë edhe shifra që Real Madrid do të paguajë për kartonin e futbollistit që këtë verë. PSG do të përfitojë 200 milionë euro direkt, si dhe 50 milionë euro në bonuse të ndryshme, por kjo mbetet për t’u negociuar përsëri nga klubet. Ajo për të cilën të gjithë duken të sigurt, është se transferimi i Mbape, do të kryhet brenda kësaj jave, në mënyrë që ai të jetë pjesë e skuadrës së Ançelotit që në ndeshjen e parë në kampionat, atë ndaj Atletik Bilbaos më 12 gusht.

PANORAMASPORT.AL