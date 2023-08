Ndërron jetë në moshën 83-vjeçare Mark Margolis, aktori i “Breaking Bad” dhe “Better Call Saul”

Ndahet nga jeta në moshën 83-vjeçare Mark Margolis. Aktori që mori pjesë në serialet e njohur “Breaking Bad” dhe “Better Call Saul” dha frymën e fundit në Spitalin Mount Sinai në Nju Jork, pas një sëmundjeje.









Lajmin e pakëndshëm e ka bërë të ditur djali dhe aktori i tij, Morgan Margolis, por nuk ka dhënë detaje të tjera për sëmundjen me të cilën po përballej i ati.

Mark Margolis hapat e parë në fushën e aktrimit i hodhi në moshën 14-vjeçare, kur ndoqi mësimet e para. Më pas studioi në The Actors Studio.

Ai bëri debutimin e tij në ekran në ‘X-rated The Opening of Misty Beethoven’ në 1976, e ndjekur nga role të vogla në ‘Going in Style’, ‘De Palma’s Dressed to Kill’ dhe ‘Arthur’.

Mark Margolis, ‘Breaking Bad’ and ‘Better Call Saul’ star, has died aged 83. pic.twitter.com/Yj6xdBp9sv — Pop Crave (@PopCrave) August 4, 2023

Ai u shfaq gjithashtu në filmat The Cotton Club, The Secret of My Success, 1492: Conquest of Paradise, I Shot Andy Warhol, Absolute Power, The Thomas Crown Affair, Fund of Days, The Tailor of Panama, Hardball, Gone Baby Gone, Defiance dhe Stand Up Guys.

Ai bëri paraqitjen e tij të parë si Hector ‘Tio’ Salamanca në ‘Breaking Bad’ në mars 2009 në episodin e dytë të sezonit të dytë. Më pas ai pati mundësinë të luante sërish të njëjtin personazh në prequel-in e ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’.