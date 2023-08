“Në Austri, 47 miliardë euro tërhiqen nga ATM-të çdo vit”/ Kancelari: E drejta për të përdorur para të gatshme duhet të jetë në kushtetutë

Mundësia për të vazhduar përdorimin e parave të gatshme për pagesa në vend të kartave ose monedhave dixhitale duhet të përfshihet në kushtetutën austriake, tha kancelari Karl Nehammer.









“Gjithnjë e më shumë njerëz janë të shqetësuar se paratë e gatshme mund të kufizohen si një mjet pagese në Austri”, tha ai, duke këmbëngulur se njerëzit kanë “të drejtën për para”.

Austria ka mbetur prapa vendeve të tjera evropiane për sa i përket pagesave dixhitale, me njerëzit që janë kapur pas monedhave dhe faturave, veçanërisht për artikujt më të vegjël, të përditshëm.

“Vetëm në Austri, 47 miliardë euro tërhiqen nga ATM-të çdo vit, dhe mesatarisht, çdo austriak mban 102 euro në para të gatshme”, tha Nehammer në platformën e mediave sociale X, e njohur më parë si Twitter.

Ai shtoi se 67 për qind e pagesave nën 20 euro paguhen me para të gatshme në Austri.

Nehammer njoftoi një plan me tre pika të enjten, duke emëruar Ministrin e Financave Magnus Brunner për të punuar në të.

Sipas planit, e drejta për para do të mbrohet në kushtetutë, duhet të jetë e mundur të paguhet edhe me para në dorë dhe banka kombëtare do të detyrohet të sigurojë fluksin e nevojshëm të parasë, me bankat të vendosura në një afërsi të arsyeshme me qytetarët.

Një tryezë e rrumbullakët do të mbahet në shtator midis përfaqësuesve të ministrive, industrisë dhe bankës qendrore për të zbatuar idenë “në mënyrën më të mirë të mundshme, të arsyeshme dhe ligjore”, tha Nehammer.

Debati për paratë e gatshme vazhdon prej disa vitesh në Austri dhe më parë Partia populiste e Lirisë kërkoi mbrojtjen e saj.

Njoftimi i Nehammer u prit me kritika nga të dy skajet e spektrit politik. Philip Kucher, anëtar i Partisë Social Demokratike të opozitës, tha se e drejta e parave të gatshme ishte e pavlefshme nëse “nuk do të mbetet asnjë ATM në Austri”. Partia e Lirisë akuzoi Nehammerin për vjedhjen e idesë së saj.