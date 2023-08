Pas Melonit, edhe motra e saj bën padi ndaj një karikaturisti

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka vendosur të ngrejë një padi për shpifje kundër këngëtarit të grupit britanik Placebo, Mpayan Molko. Lajmin e ka bërë të ditur gazeta italiane La Stampa.









Molko gjatë një koncerti në Torino më 11 korrik e kishte quajtur Melonin “fashiste, naziste dhe raciste”. Prokuroria e Torinos, pas këtij koncerti, nisi hetimet për fyerje ndaj institucioneve të shtetit italian.

Në të njëjtën kohë, Ariana Meloni, motra e kryeministres italiane, ka ngritur një padi në Romë kundër karikaturistit Mario Natangelo, të gazetës Il Fatto Quotidiano.

Bashkëshorti i Ariana Melonit, Francesco Lollobrigida, është ministri aktual i Bujqësisë i Italisë. Karikaturisti, në 20 prillin e kaluar, është “frymëzuar”, me skicën e tij, nga deklaratat e Lollobrigidës për rrezikun e “zëvendësimit kombëtar” të shtetasve italianë nga emigrantët.

Ky skeç i veçantë shfaqte Ariana Melonin në një shtrat pranë një burri me ngjyrë. Ai e pyeti atë “burri yt?” me përgjigjen e motrës së kryeministres italiane: “mos u shqetëso, ajo merret gjithë ditën me zëvendësimin kombëtar”.

Natangelo u mbrojt nga drejtori i gazetës Il Fatto Quotidiano, Marco Travallio, ndërsa një procedurë disiplinore e nisur nga Sindikata e Redaktorëve Italianë u anulua përfundimisht. Redaktorët e gazetës, duke iu referuar padisë ndaj karikaturistit, folën për një “vendim të rrezikshëm, i cili synon të kufizojë lirinë e shtypit”.

Ariana Meloni, megjithatë, pas publikimit të skeçit, shkroi në Facebook se “disa, për të sulmuar kundërshtarët, destabilizojnë jetën e njerëzve dhe familjeve”. Së fundmi, Georgia Meloni kishte bërë një “selfie” me motrën e saj dhe në postimin e saj në rrjetet sociale kishte shkruar: “koka lart, së bashku, gjithmonë dhe përgjithmonë”.