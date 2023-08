Reduktimi i policisë në veri të Kosovës/ Bujar Osmani: Presim hapa të mëtejshëm përpara

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani e ka cilësuar hap të rëndësishëm tërheqjen e prezencës policore në dhe rreth objekteve komunale të katër komunave në veri të Kosovës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Osmani u shpreh se se një hap i tillë çon drejt normalizimit të situatës dhe stabilizimit të rajonit.

“Fillimi i tërheqjes së forcave speciale të Kosovës nga komunat veriore shënon një hap të rëndësishëm përpara: shtensionim, normalizim dhe rajoni stabil, siç është parashikuar me nëntë pikat nga udhërrëfyesi i OSBE-së”, shkroi Osmani në platformën sociale X, e njohur më parë si Twitter.

Beginning of withdrawal of special forces of #Kosovo from northern municipalities marks an important step f/ further:

de-escalation

normalization &

stabile region ➡️ envisaged by 9 points #roadmap of @OSCECiO

We welcome further steps ahead!#ItsAboutPeople#BratislvaAgreement

— Bujar Osmani (@Bujar_O) August 4, 2023