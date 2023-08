Rusia dënon Alexei Navalny me 19 vjet burg!

Një gjykatë ruse dënoi të premten liderin e opozitës dhe kritikun e Kremlinit, Alexei Navalny me 19 vjet të tjera në një burg të sigurisë maksimale, duke e shpallur atë fajtor për akuzat për ekstremizëm.









Navalny, i cili tashmë po vuan një dënim me nëntë vjet burg në një strukturë të sigurisë maksimale në Melekhovo, 250 kilometra në lindje të Moskës, tani përballet me dekada pas hekurave.

Prokurorët kishin kërkuar një dënim 20-vjeçar për Navalny, i cili tha në mediat sociale të enjten përpara vendimit se priste të merrte një dënim të gjatë “stalinist”.

“Kur të shpallet shifra, ju lutem solidarohuni me mua dhe të burgosurit e tjerë politikë duke menduar për një minutë se pse është i nevojshëm një term kaq i madh shembullor”, shkroi ai. “Qëllimi kryesor i tij është të frikësojë. Ti, jo unë.”

Edhe pse dukshëm ka humbur peshë, Navalny ka relaksuar figurën, duke biseduar me të bashkëpandehurin Daniel Kholodny përpara seancës dhe duke u shfaqur duke bërë shaka me ekipin mbrojtës ndërsa aktgjykimi po lexohej.

Prokurorët kishin kërkuar gjithashtu që Navalny të transferohej në një koloni penale “regjim të veçantë”, me gjasë më të izoluar dhe me akses të kufizuar, një kërkesë që u pranua nga gjykata.

“Vendimi i sotëm [për një zhvendosje në një burg të regjimit special] zyrtarizon atë që tashmë po bëhet sot”, tha Olga Romanova nga OJQ-ja e të drejtave të burgut “Rusia Behind Bars” për emisionin radiofonik të mëngjesit RZVRT.

Yevgeny Smirnov nga Pervy Otdel, një firmë ligjore e specializuar në rastet e spiunazhit dhe tradhtisë, tha se dërgimi i Navalny në një koloni “regjimi special” është “një mënyrë për të rritur presionin ndaj tij edhe më shumë”.

“Burgje të tilla janë të rezervuara për ata të cilëve në vend të dënimit me vdekje u është kufizuar liria për jetë, dhe veçanërisht për përsëritësit e rrezikshëm”, tha Smirnov. “Të burgosurit politikë rrallë bëjnë pjesë në këtë kategori. Në fakt, në kujtesën time, Navalny është i pari”.

Ai tha se në rastin më të keq, Navalny do të mbahej vetëm në një qeli dhe do t’i lejohej vetëm një vizitë e gjatë dhe një pako e vetme në vit.

Ekspertët e sistemit të burgjeve të Rusisë kanë shprehur gjithashtu shqetësim për sigurinë e Navalny-t nga të burgosurit e tjerë nëse ai do të transferohej në një burg të tillë.

Goditje e ashpër

Një kritik prej kohësh dhe kundërshtari kryesor politik i presidentit rus Vladimir Putin, Navalny, 47 vjeç, u arrestua pas mbërritjes së tij në Rusi në janar 2021, pasi u trajtua në Gjermani pas një helmimi të dyshuar të sanksionuar nga Kremlini. Në atë kohë, Kremlini mohoi se Putini kishte urdhëruar helmimin e Navalny-t dhe tha se nuk kishte asnjë arsye për të hapur një hetim penal, një vendim që u dënua më vonë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Pas kthimit në Rusi, Navalny u dënua me dy vjet e tetë muaj për shkelje të kushteve të provës nga një dënim i mëparshëm. Në mars 2022, ai u dënua me nëntë vjet burg për akuzat e mashtrimit.

Akuzat për ekstremizëm nuk janë fundi. Navalny po përballet gjithashtu me një gjyq shtesë për akuzat për terrorizëm në lidhje me një bombë të prillit në Shën Petersburg që vrau blogerin pro-luftës Vladlen Tatarsky, sipas AP. Navalny, i cili ishte pas hekurave në kohën e sulmit, tha se ai mund të përballet me 10 vjet të tjera për këtë akuzë.

Anëtarët e ekipit të Navalny kanë thënë se ai është përballur me ngacmime në burg, duke iu mohuar ushqimi dhe aksesi në kujdesin mjekësor. Navalny ka akuzuar autoritetet e burgut se kanë përdorur pretekste të ndryshme për ta vendosur dhe mbajtur në izolim, në kundërshtim me ligjin rus.

Pas burgimit të tij, një gjykatë ruse e etiketoi lëvizjen e Navalny si “ekstremiste”, gjë që çoi në mbylljen e rrjetit të zyrave të tij të fushatës. Me goditjen e qeverisë ndaj mbështetësve të tij, shumë prej tyre kanë ikur, kanë kaluar në ilegalitet ose janë mbyllur.

Megjithatë, disa aleatë të liderit të opozitës vazhduan të shprehnin mbështetjen e tyre, duke organizuar demonstrata brenda dhe jashtë Rusisë.

Duke treguar mbështetje

Një grusht njerëzish u mblodhën para kolonisë penale në Melekhovo përpara vendimit të së premtes, duke bërë udhëtime të gjata në vapën e thellë të verës për të shprehur mbështetjen e tyre. Ata qëndruan pranë portave të burgut, pa brohoritur dhe pa pasur asnjë shenjë, shumë të vetëdijshëm për shtypjen e protestave antiqeveritare nga Rusia.

Dy mbështetëse femra qëndruan jashtë dyerve të burgut, dy orë përpara se të caktohej dënimi.

Elena, 60 vjeç, tha se kishte udhëtuar gjatë natës nga Shën Petersburg për të marrë pjesë në seancën dëgjimore.

“Është për ndërgjegjen time”, tha ajo për POLITICO. “Dhe që Navalny të shohë se ai ka mbështetje”.

Ajo mbante një çantë me ujë, çaj dhe një çadër në rast se moti ndryshonte.

Një grua tjetër, e quajtur gjithashtu Elena, 53 vjeçe, me flokët kafe të lidhura në një bisht, ishte ngritur në orën 4 të mëngjesit për të bërë udhëtimin nga Moska.

“Shumë nga ata që mbështesin Navalny-n kanë ikur për të shmangur mobilizimin,” tha ajo. “Ne jemi gra të një moshe të caktuar dhe nuk e rrezikojmë atë.”