Si mund ta mposhtim nxehtësinë? – Milingonat dhe devetë na tregojnë rrugën

Me ngjarjet ekstreme të nxehtësisë që po bëhen më të shpeshta në mbarë botën, shkencëtarët po marrin frymëzim nga bota natyrore përreth tyre në një përpjekje për të gjetur teknologji të reja që do t’i mbajnë njerëzit të freskët pa kondicionerë dhe pajisje të ngjashme.









Çfarë të përbashkët mund të kenë xhaketa e tifozëve Makita, xhaketa me sistemin e brendshëm të ftohjes apo jeleki që vepron si një sfungjer duke na mbajtur të freskët, me milingonat e argjendta të Saharasë dhe devetë e shkretëtirës? Asgjë më pak se fakti që një botë e tërë biznesi është frymëzuar nga mënyrat biologjike se si kafshët e natyrës përballen me nxehtësinë. Me rritjen e vazhdueshme të temperaturës, të gjitha gjallesat kanë një mision të përbashkët në mendje: të mposhtin nxehtësinë. Dhe ndërsa njerëzit kanë përdorur zgjidhjet e tyre, të tilla si kondicionerët, frigoriferët dhe ventilatorët, kafshët kanë mënyrat e tyre unike për të mbajtur të freskët.

Ajo që mund të vërehet lehtësisht në shembujt e mëposhtëm, është se ndonjëherë shkenca kopjon natyrën dhe shumë herë ne njerëzit ndajmë karakteristika dhe funksione biologjike më të përbashkëta me kafshët e tjera sesa imagjinojmë. Le të shohim se cilat janë ato:

Shtëpitë më të fundit

Termitet janë insekte që jetojnë në koloni të mëdha shoqërore, me një ndarje të punës. Ata ndërtojnë struktura masive, të njohura si diga, me ajër të kondicionuar të sofistikuar. Diçka si ndërtesat e banimit dhe zyrat që njerëzit ndërtojnë, me sisteme të instaluara klimatizimi dhe ventilimi. Xhepa të shumtë ajri rregullojnë ajrimin dhe brendësinë e këtyre tumave të termiteve, duke synuar t’i mbajnë ato të freskëta edhe në vapë përvëluese. Në fakt, arkitektët po përpiqen të kopjojnë këtë dizajn për të ndërtuar sisteme efikase të ventilimit në ndërtesat moderne.

Mud Spa

Nga dhoma e një banjë të shtrenjtë te natyra, banjot me baltë mbeten një metodë që kafshët përdorin për të qëndruar të freskët. Elefantët rrotullohen dhe lahen në baltë, gjë që ndihmon në ftohjen e trupave të tyre ndërsa avullohet. Si një përfitim shtesë, rrotullimi i tyre gjithashtu ndihmon në mbajtjen larg dëmtuesve dhe qëndrimin pa sëmundje. Kafshët madje bëjnë dush në pluhur dhe baltë, e cila vepron si një krem ​​mbrojtës nga dielli.

Ngjyrat e trupit

Për shkak të ndryshimit të temperaturave, llojet e hardhucave si kameleoni ndryshojnë ngjyrat e tyre. Arsyeja është se me rritjen e temperaturës, ngjyra e trupit të tyre bëhet më e lehtë dhe kështu thithin më pak nxehtësi, duke i mbajtur ata më të freskët. Në muajt e verës, ekspertët sugjerojnë edhe veshjen me ngjyra të çelura, të cilat do të reflektojnë rrezet e diellit.

Djersa

Djersitja mund të jetë mënyra më e njohur për t’u freskuar, kryesisht sepse është metoda më e zakonshme biologjike e njerëzve. Djersa përbëhet kryesisht nga uji me pak kalium, kripë dhe minerale të tjera. Ndërsa avullohet nga lëkura, ajo largon nxehtësinë dhe ul temperaturën e përgjithshme të trupit tuaj. Djersa prodhohet në gjëndrat tuaja të djersës, të cilat aktivizohen nga hipotalamusi, zona e trurit tuaj që kontrollon disa procese bazë biologjike, si rrahjet e zemrës, presioni i gjakut dhe temperatura e trupit. Trupi mesatar i njeriut ka nga dy deri në pesë milionë gjëndra djerse.

Njerëzit, megjithatë, nuk janë kafshët e vetme me gjëndra djerse, por një nga speciet e pakta që prodhojnë sasi të mëdha djerse për të ftohur veten. Ndërsa djersitja mund të çojë në momente të sikletshme në mes të një dite të nxehtë, disa shkencëtarë besojnë se ajo na dha gjithashtu një avantazh evolucionar. Daniel Lieberman, profesor i Biologjisë Evolucionare Njerëzore në Universitetin e Harvardit, argumenton se aftësia jonë për të djersitur na lejoi të përshkonim distanca më të gjata me shpejtësi më të madhe se kafshët e tjera. Kjo do të thoshte se njerëzit mund të gjuanin gjahun gjatë orëve më të nxehta të ditës, kur grabitqarët e tjerë detyroheshin të pushonin. Ekspertë të tjerë, si antropologia Nina Jablonski nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë,

Përveç primatëve më të lartë (majmunët, majmunët dhe njerëzit), kuajt janë ndër të vetmet kafshë të tjera në botë që djersitin shumë. Megjithatë, kafshët të cilave u mungon ky mekanizëm biologjik, siç është përbindëshi Gila, hardhuca helmuese e Meksikës, lejojnë që uji të avullojë përmes hapjes së përkohshme, duke ulur kështu temperaturën e trupit të tyre.

Lirimi i nxehtësisë

Kafshët që zakonisht janë të mbuluara me gëzof kanë disa pjesë të trupit me mbulim minimal – si barku dhe gjymtyrët. Nëpërmjet këtyre pjesëve të trupit, kafshët si luanët apo devetë rregullojnë temperaturën e trupit dhe çlirojnë nxehtësinë e tepërt. Të njëjtin qëllim i shërben edhe përplasja e krahëve të zogjve. Kjo praktikë jo vetëm që i ndihmon kafshët të mbajnë larg rriqrat dhe insektet e tjera, por gjithashtu çliron nxehtësinë.

Përplasja e veshëve të mëdhenj të disa kafshëve gjithashtu funksionon në mënyrë të ngjashme. Në përgjithësi mund të dallohen kafshët me veshë të mëdhenj, si elefantët dhe lepujt, duke i goditur herë pas here. Elefantët kanë 300 litra gjak të ngrohtë që qarkullon në veshët e tyre, të cilin e përplasin për t’u ftohur. Përplasja e veshit lejon që gjaku të rrjedhë në mënyrë më efikase dhe largon nxehtësinë e tepërt.

Duke u fshehur

Në Indi, ku temperaturat mund të arrijnë 50 gradë Celsius gjatë ditëve të verës, kafshët zgjedhin vende të freskëta për t’u fshehur. Ata gërmojnë strofka dhe strehohen nën shkëmbinj dhe të çara për të shmangur diellin. Këto vende u ofrojnë kafshëve një mikroklimë të mjaftueshme për të shmangur mbinxehjen e trupit të tyre. Shpesh, kafshët dalin nga vendet e tyre të fshehta vetëm në orët e hershme të mëngjesit ose në orët e vona të mbrëmjes për të kërkuar ushqim dhe ujë. Diçka të ngjashme ne bëjmë kur temperaturat janë mjaft të larta për të vozitur për pak kohë nën diellin e nxehtë.