VIDEO/ Dikur një nga aktoret më të pasura, sot ylli i ‘Bevery Hills’, jeton në një shtëpi të lëvishme me 5 fëmijët e saj

Divorci i bashkëshortit të saj prej 17 vitesh ishte pushimi me fat i Tori Spelling, me fotot më të fundit se si duket jeta e saj tani, që nuk kanë asnjë lidhje me jetën e saj të mëparshme.









“Beverly Hills, 90210”, “Donna” u pa duke jetuar me pesë fëmijët e saj në një shtëpi të lëvizshme në një kampim në Kaliforni. Në një video të publikuar nga Daily Mail, Spelling shfaqet e lodhur dhe jo në humor, duke hyrë në makinë.

Sipas raporteve të tjera të fundit, Spelling, vajza e një prej producentëve më të pasur të Hollivudit, Aaron Spelling, ka qëndruar në një motel pas ndarjes nga burri i saj, Dean McDermott. Në fotot e tjera aktorja dhe fëmijët e saj janë ulur në karrige jashtë karvanit ose mbajnë sende.

Raportet e huaja nxjerrin në pah marrëdhëniet e tensionuara të aktores me babanë e saj, pasi Aaron Spelling duket se ishte i shqetësuar për mënyrën se si ajo i trajtonte paratë.

Kjo është arsyeja pse në testamentin e tij, ai i la asaj vetëm 800 mijë dollarë nga 600 milionë vlera e vlerësuar e pasurisë së tij.

