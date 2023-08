Afera e inceneratorëve dhe hetimet e SPAK, Ngjela: Jemi duke pritur goditjen e krimit shtetëror, kur të nisë vargu i madh i të akuzuarve pas Ahmetajt! Në shtator do jetë në rangje të larta

Avokati Spartak Ngjela në ‘Facebook’ ka reaguar në lidhje me ngjarjet e fundit në vend dhe hetimet e SPAK për aferën e inceneratorëve, ku thekson se “kjo po duke se është një kohë me pulsacione”.









Ngjela shkruan se “Tani në Tiranë gjithçka është grumbulluar kundër krimit shtetëror që ka sjellë me varfëri ekstreme vuajtjen e shqiptarëve, por dhe kundër krimit të organizuar gjithashtu. Në kohëra të tilla, filozofët e vendeve që kanë qenë të sunduar nga korrupsioni, kur ka filluar reforma ligjore antikorrupsion, kanë thënë: mjerë vjedhësit!”.

Sakaq shton se nga hetimet e SPAK pritet që drejtësia të ” godasë krimin shtetëror dhe të nisë vargu i madh i të akuzuarve pas Ahmetajt, ku sipas tij në shtator do jetë në rangje të larta”

Kjo po duke se është një kohë me pulsacione

Kudo po konstatohet se ka një kontroll financiar që kuptohet që nuk po drejtohet nga shqiptarët.

Dhe pikërisht këtu është shpresa.

Sepse korrupsioni masiv i të dyja qeverive: edhe të asaj që iku, por edhe të kësaj që po qeveris, janë futur në vorbullën e hetimit antikorrupsion dhe ky hetim drejtohet nga ekspertiza amerikane me shumë persona. Dhe kuptohet se të korrioruarit janë të gjithë të kapur. Forca e brendshme e Shqipërisë e kishte të pamundur ta luftonte korrupsionin. Madje, në mbi 25 vjet ai është kapur nga opinioni publik shqiptar, por nuk u dha asnjë goditje penale. Dhe kjo i dha të kuptuar gjithkujt që korrupsioni është një privilegj ligjor që i takon sunduesit. Shqiptarët shihnin manipulimin e zgjedhjeve dhe nuk bënin dot asgjë. Shqiptarët shihnin miliardat e pushtetarëve në vila dhe pallate, në jetë luksi, dhe fashiteshin me propagandën e korrupsionit të lartë që, me grupet e tyre të paguar, u “vërtetonin” shqiptarëve se kudo kështu është. Dhe shqiptarit, të këputur nga varfëria, heshtnin dhe nuk e kuptonin dot që varfëria e tyre vinte nga grabitja që u bëhej atyre nga pushtetarët që sokëllinin për drejtësi gjatë ditës, dhe darkave pinin gjithë qejf me njlri-tjetrin, pavarësisht nga krahët e politikës, dhe në këto pije qeshnin dhe talleshin me shqiptarët. Kurse biznesmenët e mbrojtur nga qeveritë e korruptuara fyenin dhe ofendonin shqiptarët në çdo darkë që shtronin me paratë që u kishin vjedhur po shqiptarëve. “Ky është një popull pa vlerë thoshin “; “janë të paditur”; “janë…

Por koha tregoi që askush nga shqiptarët e ndershëm dhe askush nga shqiptarët e grabitur nga korrupsioni dykrahësh në Shqipër nuk e ndiente së brendshmi që do të vinte kjo kohë godititëse antikorrupsion. Sepse korrupsioni dukej i fuqishëm me sundim dhe me presione të ndyshme.

Por, ja, që koha erdhi.

Dhe koha erdhi me një skemë ndërkombëtare antikrim.

Por edhe vjedhësit e mëdhenj lëvizën e ku nuk shkuan për të paguar, por kot së koti e fare kot. Askush nuk i përfilli, madje as korrupsioni i lartë i atyre vendeve ku shkuan.

Tani në Tiranë gjithçka është grumbulluar kundër krimit shtetëror që ka sjellë me varfëri ekstreme vuajtjen e shqiptarëve, por dhe kundër krimit të organizuar gjithashtu. Në kohëra të tilla, filozofët e vendeve që kanë qenë të sunduar nga korrupsioni, kur ka filluar reforma ligjore antikorrupsion, kanë thënë: mjerë vjedhësit! Dhe kjo kohë tani erdhi edhe tek ne. E pra: mjerë vjedhësit! Dhe nga të dhënat që kemi, dosjet janë të grumbulluara në SPAK. Dhe SPAK nuk drejtohet nga shqiptarët. Sekretari i Shtetit në Uashington na ka thënë që SPAK drejtohet nga ne; domethënë nga ekspertiza amerikane.

Këto kohë janë kohët e goditjes së ashpër kundër luajtësve dhe menaxherëve realë të paravë të krimit shtetëror në Shqipëri.

Prisni dhe shikoni…