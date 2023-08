Doni të ngopeni pa konsumuar shumë ushqim, Nutricionistja: Pini ujë gjatë vaktit..

Mënyra se si hani mund t’ju ndihmojë të humbni kilogramët e tepërt, thonë ekspertët









Nutricionistja Jess Hillard këshillon pirjen e ujit gjatë ngrënies për të humbur peshë më shpejt.

Pirja e ujit me ushqim mund t’ju ngadalësojë ndërsa hani, kështu që do ta shijoni më shumë ushqimin.

Duhen 20 minuta që stomaku dhe truri juaj të jetë në gjendjen e duhur kështu që pirja e ujit ndërmjet vakteve mund t’ju ndihmojë të hani më pak”, tha ajo për mediat britanike.

“Uji nuk do t’ju bëjë të humbni peshë në mënyrë magjike. Megjithatë, është e zakonshme që kur jeni të dehidratuar, trupi shpesh mund ta ngatërrojë atë me urinë. Prandaj, gjithmonë do të rekomandoja të pini një gotë ujë kur të ndiheni të uritur për herë të parë, sepse mund të jetë thjesht dehidrim”, shtoi ajo.

“Nëse ndiheni ende të uritur pasi keni pirë, atëherë mund të hani një vakt të shëndetshme, sepse e dini se është uri e vërtetë.

Marrja ditore e rekomanduar e ujit është gjashtë deri në tetë gota ose 1.5 deri në dy litra në ditë.

Hidratimi dhe sasia që pini mund të ndryshojnë shumë në varësi të gjatësisë, peshës, gjinisë, shkallës së djersitjes, nivelit të stërvitjes, temperaturës dhe lagështisë së jashtme”, shpjegoi Hillard.

Ajo theksoi se, pavarësisht se pini ujë ndërmjet vakteve duhet t’i kushtoni vëmendje një diete të ekuilibruar, sasisë së porcioneve dhe stërvitjes së rregullt nëse dëshironi të humbni peshë.

“Humbja e peshës është një proces kompleks dhe vjen me një dietë të ekuilibruar, me madhësitë e duhura të porcioneve dhe një regjim të rregullt e të larmishëm ushtrimesh”, përfundoi Hillard.