“Duhet të bëni kujdes në punë”/ Horoskopi për ditën e sotme, 5 gusht 2023

Dashi

Ju jeni duke kaluar një kohë të vështirë që të punoni së bashku me një koleg, pasi po përpiqeni të kurseni sa më shumë ndërsa ai ose ajo synon të shpenzojë. Bëni çmos për të gjetur një kompromis të zbatueshëm për këtë problem të vështirë.

Demi

Një figurë mashkullore me të cilën punoni ose për të cilën punoni ka të ngjarë të jetë shumë grindavece. Ky person do të përdorë fuqinë e tij për të dominuar situatën – dhe njerëzit – në çfarëdo mënyre që mundet. Tani për tani, është më mirë të punoni me këtë person sesa të përpiqeni të punoni kundër tij.

Binjaket

Kushtojini vëmendje medias, duke përfshirë revistat dhe radion. Një pjesë e rëndësishme e informacionit do të vijë në rrugën tuaj nëpërmjet këtyre llojeve të kanaleve që do t’ju ndihmojë t’ju jepni një perspektivë krejt të re për situatën tuaj aktuale të karrierës. Dëgjoni me kujdes.

Gaforrja

Një mik ose partner biznesi ju jep një nxitje besimi që ju frymëzon të ecni përpara në një projekt të madh. Merrni këtë frymëzim si një shenjë kryesore nga universi që nuk duhet ta vononi më. Një sipërmarrje e nisur tani me siguri do të lulëzojë.

Luani

Ka një ton të bezdisshëm në atmosferën tuaj të punës që po e bën të vështirë për ju të jeni produktiv. Hapi tjetër nuk është aq i qartë në këtë kohë. Çelësi për ju tani nuk është të reagoni shumë, por të qëndroni neutral dhe të mblidhni të dhëna.

Virgjeresha

Instinktet tuaja po ju thonë të ëndërroni, por megjithatë diçka ju pengon. Mund të ndodhë që po bëni aq shumë për të ndihmuar të tjerët saqë po neglizhoni rritjen tuaj personale dhe përfitimin financiar. Përqendrohuni më shumë tek vetja.

Peshorja

Kjo është një ditë e mirë për ju për të ndjekur liderin. Nëse përpiqeni të degëzoheni vetë, ose vazhdoni me mënyrën tuaj unike të të menduarit, nuk do të merrni shumë mbështetje. Dëgjoni eprorët tuaj dhe do të fitoni favore me ata që ju rrethojnë.

Akrepi

Dita e sotme ju sjell besim dhe guxim të jashtëzakonshëm që nuk e keni ndjerë në ditët e fundit. Më në fund, do të ndihesh sërish je vetvetja. Ju jeni rilindur si luftëtari trim që jeni. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj dhe bëni korrigjime për gabimet e kaluara.

Shigjetari

Mendimi juaj është i qartë dhe i drejtë në objektiv, por kini kujdes. Dikush ka të ngjarë të përfitojë nga ju. Një person me të cilin punoni e di që idetë tuaja janë të mira dhe ai ose ajo ka gjasa t’i vjedhë ato dhe t’i përvetësojë.









Bricjapi

Merrni një rol udhëheqës. Ju jeni në pozicionin e përsosur për ta bërë këtë. Ju keni marrëdhënie shumë të mira me shumë njerëz të ndryshëm në vendin e punës dhe keni fituar me sukses favorin e tyre. Tani është koha për ta përdorur këtë në avantazhin tuaj.

Ujori

Mendimi juaj i bazuar dhe praktik di më mirë sesa të mashtrohet nga dikush që flet dhe nuk vepron. Jini të kujdesshëm nga një egoist që keni pranë. Ky person nuk është në anën tuaj edhe pse ai ose ajo mund të dëshirojë që ju të mendoni kështu.

Peshqit

Sfida juaj është të bindni dikë për një ide të re dhe të gjerë. Pika më e madhe e konfliktit buron nga fakti se personi me të cilin po luftoni është shumë nervoz për devijimin nga norma. Përdorni sharmin dhe besimin tuaj për të mbizotëruar.