E KRYER! Stiven Shpendi në Serinë A, sulmuesi bashkohet me skuadrën e fiksuar pas shqiptarëve

Një sezon fantastik në Itali me Çezenën, ka bërë që sulmuesi shqiptar Stiven Shpendi të hedhë një hap të madh në karrierë. Sulmuesi i Shpresave do të transferohet zyrtarisht në Serinë A dhe do të jetë pjesë e Empolit, me akordin tashmë që është arritur mes palëve.









Empoli do të paguajë 2.2 milionë euro për shërbimet e lojtarit teksa Çezena do të ruajë 30% të kartonit. Në momentin që Shpendi do të shitet nga Empoli, 30% e vlerës totale të transferimit do të kalojë në llogarinë e Çezenës.

Shpendi do të kryejë sot vizitat mjekësore me Empolin dhe pritet zyrtarizimi nga klubi. Pjesë e Empolit, aktualisht është edhe Ardian Ismajli, teksa në të shkuarën kanë luajtur edhe emra si Hysaj, Bajrami apo Asllani të cilët kanë arritur të bëjnë hapa edhe më të mëdha, duke u transferuar te Napoli, Sasuolo apo Interi.

PANORAMASPORT.AL