Partizani në “zbor” special për sulmin, lojtarët e ofensivës stërviten veçmas

Partizani ka zhvillu ar dje pasdite stër vitjen e dytë në radhë, në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e pas pesë ditëve ndaj Valmierës në Letoni, akti i parë i turit të tretë të Ligës së Konferencës. Nën urdhrat e Zekiçit kanë qenë të gjithë lojtarët. Seanca nisi me një streçing të lehtë për aktivizimin e muskujve dhe gradualisht ritmi i stërvitjes u rrit dhe mori një tjetër intensitet. Pas streçingut, Zekiçi kërkon që të vendoset porta e madhe në mesin e fushës. Një detaj për t’u shënuar është fakti që kuadratin nuk e mbajnë vetëm të rinjtë, por të gjithë lojtarët.









SULMI – Pas kësaj, Zekiç e ndan fushën në dy pjesë, me sulmuesit, që veçohen nga pjesa tjetër e ekipit. Ata zhvillojnë aksione me një prekje dhe janë të vetëm përballë Qirkos. Pas çdo aksioni të finalizuar, shumica e të cilëve me gol, të gjithë kthehen sërish në pozicionet e tyre, të caktuara me piketa. Në anën tjetër të fushës, pjesa e mbetur e skuadrës organizon një minindeshje, me Çelën, si xhol dhe nën mbikëqyrjen e rreptë të Zekiçit, që kujdeset të motivojë, por edhe të kritikojë lojën e lojtarëve të tyre.

TË DËMTUARIT – Lajmi i mirë në seancën e djeshme ishte rikthimi në stërvitje me ritëm të plotë i Maget Gueje. Mesfushori fatmirësisht ka rezultuar që të mos ketë diçka serioze, pas problemeve të shfaqura para sfidës së luajtur me Atletik Eskaldes. Ndërkohë, i vetmi lojtar që u stërvit i veçuar ishte Gjergji Kote, i cili vijon rikuperimin nga fraktura e një prej gishtave të këmbës, e pësuar pak ditë para ndeshjeve të Europës.

VRAPIME REZISTENCE – Zekiç i kërkon lojtarëve që nga njëra pikë e penalltisë, deri te tjetra, ta bëjnë me vrapim për 10 sekonda. Një pjesë e lojtarëve nuk e kuptojnë në fillim dhe Grezda ndërhyn duke komunikuar në kroatisht me trajnerin dhe duke ia shpjeguar specifikisht shokëve që kishte pranë. Përveç taktikave dhe lojës sulmuese, trajneri e përqendron stërvitjen edhe në aspektin fizik, duke i vënë lojtarët të vrapojnë me mjaft ritëm.