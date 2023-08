Sëmundjet s*ksualisht të transmetueshme, ja tre gjëra duhet të dimë të gjithë! Ekspertët këshillë të rinjve: Vaksinohuni, keni rrezik të shtuar nëse…

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme (STD) janë një plagë e epokës moderne. Çdokush mund të infektohet, pavarësisht nga origjina, gjinia, orientimi seksual, mosha dhe numri i partnerëve seksualë. Ky është një fenomen që vërehet veçanërisht në moshat e reja, fakt që zakonisht i atribuohet informacionit të pamjaftueshëm mes nxënësve dhe studentëve për rreziqet që përfshin një aktivitet seksual, i cili nuk përfshin mjetet e duhura parandaluese, citon artikulli.









Pra, nëse jeni në një lidhje keni partnerë të ndryshëm seksualë ose jeni beqarë, është mirë të dini disa baza për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, si t’i parandaloni ato dhe si t’i trajtoni ato, në mënyrë që të qëndroni të sigurt dhe të shëndetshëm. Informacioni është dhënë nga studiues të Universitetit të Kolorados.Tre gjëra kryesore që të gjithë duhet të dinë:

Çfarë janë sëmundjet seksualisht të transmetueshme?

Është një lloj infeksioni që transmetohet nga një person te tjetri përmes aktivitetit seksual, si seksi oral, vaginal dhe anal , si dhe përmes kontaktit me organet gjenitale ose lëngjet seksuale, si p.sh. spermë. Ky infeksion mund të shkaktohet nga bakteret, viruset ose parazitët.

Sa shpesh është?

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë një fenomen shumë më i zakonshëm nga sa mendojnë shumë njerëz. Për shembull, Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) vlerësojnë se afërsisht 1 në 5 njerëz në SHBA kanë të paktën një STD. Të rinjtë e moshës 14-25 vjeç janë gjithashtu në rrezik të shtuar për t’u prekur nga një sëmundje nëpërmjet aktivitetit seksual. Disa nga STD-të më të zakonshme janë:

Human papilloma virus (HPV)

Klamidia

Gonorreja

Sifilizi

Virusi herpes simplex (HSV).

A mund të shmangen ato?

Po, theksojnë ekspertët, duke shtuar se seksi është më i mirë kur nuk duhet të shqetësohemi për kontraktimin e një SST. Për këtë arsye, zbatoni praktikat e mëposhtme për të mbrojtur veten dhe partnerin tuaj romantik:

♦ Përdorni masa paraprake

Kontraceptivët mund të ndihmojnë në parandalimin e një shtatzënie të padëshiruar, por ato nuk janë në gjendje t’ju mbrojnë nga infeksionet seksualisht të transmetueshme . Përdorimi i prezervativëve ndihmon në reduktimin e kontaktit me lëngjet seksuale, nëpërmjet të cilave transmetohen sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Për mbrojtje përfundimtare, përdorni masa paraprake sa herë që keni seks oral, vaginal ose anal. Nëse përdorni mjete ndihmëse seksuale , sigurohuni që t’i pastroni siç duhet, sipas udhëzimeve të prodhuesit, përpara se t’i përdorni me partnerë të ndryshëm seksualë. Përveç kësaj, mund të përdorni lodra seksi në kombinim me përdorimin e prezervativëve, për më shumë mbrojtje.

♦ Vaksinoj

Për më tepër, vaksinat janë një masë ideale e mbrojtjes kundër sëmundjeve seksualisht të transmetueshme të shkaktuara nga viruse specifike. Sot, në veçanti, ekzistojnë vaksina për STD-të e mëposhtme: Papillomavirusi i njeriut (HPV): HPV është infeksioni më i zakonshëm seksualisht i transmetueshëm në SHBA. Disa forma të HPV-së, në fakt, janë të afta të shkaktojnë lytha gjenitale, ndërsa të tjerat mund të çojnë në kancer.

Hepatiti B (HBV): HBV shkakton një infeksion të mëlçisë, i cili mund të çojë në sëmundje afatshkurtra ose probleme shëndetësore afatgjata, duke përfshirë kancerin e mëlçisë.