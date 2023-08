Zbardhen përgjimet/ Si u lirua nga qelia Behar Bajri dhe roli i prokurorit Xhevahir Lita: Rri rehat, më 11 qershor del

Panorama TV ka siguruar një pjesë të dosjes së SPAK, ku zbardhjen bisedat mes prokurorit Xhevahir Lita, i cili ka ndihmuar Behar Bajrin për ta liruar nga paraburgimi gjatë kohës që ka qenë me detyrë në prokurorinë e Shkodrës.









Ai bisedon me një person lidhur me lirimin nga qelia të Behar Bajrit, i cili akuzohet për vrasjen e shtetasit Gjin Boriçi më 9 gusht të vitit 2020.

Prokurori Lita, i cili është arrestuar gjatë operacionit Metamorfoza ku u lëshuan nga SPAK 15 urdhër-arreste, i siguron lirimin nga qelia duke thënë “rri rehat, më 11 qershor del”.

DOSJA

Me datë 08.06.2020 prokurori Lita komunikon me dikë dhe pohon se “Bardhi” e ka vënë në dijeni që më 7 qershor do të mbahej gjyqi për Bajrin, dhe se t’i thoshte atij që; të rri rehat pasi të enjten, 11 qershor, del.

Lita i çon një mesazh: ”…Po fola me Bardh me tha qe ja kam thon qe dje qe po shtyhet…Dhe do ja len enjte… Bardhi me tha i kam then shoqes lop…Dhe Bardhi tha qe; thuj te rri pa merak se del te enjten…Te enjten thu del…C dosje tjer me shok se skan c’bjen…Se te kishin se leshonin asmer….”.

Në lidhje me bisedat e kësaj date, rezulton se më datë 8 qershor, në Gjykatën e Apelit Shkoder është shqyrtuar ankimi Behar Brajoviq dhe kjo seancë në Gjykatën e Apelit është shtyrë për në datën 11.06.2020 ora 1150 për shkak se ndodhej në kushtet e mos formimit të trupit gjykues të përbërë nga Selim Kryeziu relator, Valbona Vata anëtare dhe anëtar Aleks Nikolli cili ka qenë me raport mjekësor.

Dyshohet se Bardhyl Mavraj djali i xhaxhait të Behar Bajrit, ka njoftuar Jorida Muratin për shtyrjen e seancës gjyqësore. Gjatë vazhdimit të kësaj dite, ai ccon një sms; “…ajo nga i ka ardhe me te future…a ke bere gje se nuk po shoh pozitivitet…al qe me the mua se po shkoje takoj ika bere bisht i kishte thene atij shokut tim ka problem…”. Ne këtë datë Mavraj flet për një çështje tjetër gjyqësore dhe mundohet t’i japë shpjegim për ecurinë e kësaj çështje, duke i dërguar mesazhet “…Lazri ka kerkuar koh… Ka marr raport Lindita…Ne trup esht Aleksi qe ka marr raport…Lindita qe mori raport..”.

Po ashtu Mavraj flet dhe për një akt ekspertimi balistik krahasues dhe dërgon një mesazh: “…akti i ekspertimit qe nuk kuptohej e kane bere te pakuptueshem…” dhe “Qe gëzhojat jane te qitura nga e njejta arme…Nuk eshte e vertet… Vetem nese e kane manipuluar. Sepse sistemi ben krahasimin automatik te gezhojave…Si shenjat e gishtave…”.