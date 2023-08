Filmi “Barbie” bën histori, brenda tre javësh grumbullon 1 miliard dollarë në arkë

Filmi “Barbie” i është përgjigjur pyetjes miliarda dollarëshe me një “po”. Më pak se tre javë në shfaqjen e tij, filmi i regjisores dhe shkrimtares Greta Gerwig ka fituar një vlerë befasuese prej 1.03 miliardë dollarësh në arkat globale, sipas vlerësimeve zyrtare të Warner Bros. Kjo e bën Gerwig regjisoren e parë solo femër me një film miliarda dollarësh.









Si gjysma e fenomenit viral “Barbenheimer”, nuk është tronditëse që “Barbie” ka performuar mirë. Dhe, duke qëndruar në këmbët e veta, suksesi i jashtëzakonshëm i kukullës nuk është aspak i papritur.

“Unë kam qenë në këtë lojë për 30 vjet dhe fenomeni Barbie dhe Barbenheimer është sa i paprecedentë aq edhe i paparashikueshëm”, tha Paul Dergarabedian, analist i lartë i medias në Comscore.

Sipas Dergarabedian, vetëm rreth 50 filma në histori, kanë arritur shifrën e miliardë dollarëve.

Ai shtoi se fushata e marketingut të filmit ishte aludimi i parë që “Barbie” do të ishte një goditje në arkë. “Fushata e marketingut për “Barbie” vuri në lëvizje një zinxhir ngjarjesh që çuan në shtimin e fjalës “Barbenheimer” në leksikun popullor për shkak të datës së përbashkët të publikimit me “Oppenheimer” dhe atëherë ne të gjithë dinim diçka shumë të veçantë. dhe unike do të krijonte një rezultat shumë më të madh se sa pritej për filmin jo vetëm për fundjavën e hapjes, por për shfaqjen e tij globale në kinema”.

Në një intervistë me Collider muajin e kaluar, Margot Robbie – e cila prodhoi filmin përveç interpretimit të personazhit titullar – ndau një parandjenjë që kishte në një takim me studiot.

“Mendoj se u thashë atyre se do të fitonin një miliard dollarë, të cilat, mbase po i shisja tepër, por kishim një film për të bërë!” ajo tha.

“Barbie” u shpërnda nga Warner Bros, e cila është në pronësi të kompanisë mëmë të CNN, Warner Bros. Discovery.

Suksesi i tij global u nxit nga shitjet e arkave në disa prej tregjeve më të mëdha të filmit në botë, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Meksikën dhe Australinë. Filmi ka qenë publikimi nr. 1 në këto tregje çdo fundjavë që nga publikimi i tij, sipas faqes përcjellëse Box Office Mojo.

“Barbie” performoi mirë edhe në Kinë, tregu i dytë më i madh në botë dhe një treg që është bërë gjithnjë e më i izoluar gjatë viteve të fundit. Sipas ekspertëve, filmat ekskluzivitet si “Transformers”, “Fast and Furious” dhe filmat me superhero të Marvel priren të performojnë mirë me audiencën kineze. Ndërsa “Barbie” është i ngjashëm me “Transformers” në atë që bazohet në një lodër ekzistuese, “nuk është një IP me të cilin janë rritur brezat e kinezëve, kështu që ju mungon tërheqja ndër breza që ka një film si “Barbie” në Shtetet e Bashkuara. Shtetet”, tha Michael Berry, drejtor i Qendrës për Studime Kineze të UCLA.

Por Berry, i cili hulumton kinemanë kineze dhe kulturën pop, thotë se Barbie është ende ikonë në mbarë botën, duke i dhënë filmit një trampolinë solide për vlerësim ndërkombëtar.

“Fëmijët në qindra vende… janë rritur me kukullat, imazhet e saj… (por) filmi e shfrytëzon atë njohje të emrit në një mënyrë shumë të zgjuar duke luajtur si me të dashuruarit ashtu edhe me ata që urrejnë Barbie,” tha ai. “Filmi është gjithashtu në gjendje të ecë me shkathtësi në një litar të ngushtë që i tërheq si ëndërrimtarët naivë ashtu edhe tetëvjeçarë me sy të hapur, të cilët i qasen filmit në një nivel, dhe audiencën e rritur, të cilët janë në gjendje ta interpretojnë filmin në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. nivel, plot ironi, humor, nënkuptime seksuale dhe alegori”.

“Barbie” është bërë gjithçka, nga një test lakmus i marrëdhënieve në një festë të femrës për njerëzit që mund të kenë ardhur për veshjet rozë të nxehtë dhe kanë qëndruar për pyetjet ekzistenciale të filmit.

“Drejtimi i këtij ligjërimi është përqafimi i filmit i asaj që brezat e grave kanë dashur dhe urryer për markën dhe atë që ajo është përfaqësuar shpesh në të kaluarën,” tha shefi analist i BoxOffice Pro, Shawn Robbins, duke shtuar se filmi “ka përfshirë në biseda kulturore rreth rolet gjinore dhe fuqizimi i femrave që nuk kufizohen nga kufijtë ndërkombëtarë”.