Lufta e Ukrainës dhe Rusisë merr tjetër drejtim/ Sulme me drone në Moskë, anije në Detin e Zi dhe bastisje natën!

E vendosur për të përshkallëzuar sulmet e saj ndaj Rusisë, Ukraina shfaqet në 24 orët e fundit me Moskën që nuk i lë pa përgjigje sulmet e Kievit. Më herët pasdite të dielën, agjencia ruse e lajmeve Ria, duke cituar guvernatorin e emëruar nga Moska të gadishullit të aneksuar, Sergei Aksyonov, raportoi se ura rrugore Tsonhar që lidh Ukrainën kontinentale me Krimenë u shkatërrua nga një sulm raketor ukrainas.









Sipas guvernatorit të Khersonit Vladimir Saldo – i emëruar gjithashtu nga Moska – një raketë anglo-franceze Storm-Shadow goditi urën, një nga tre lidhjet rrugore të Krimesë me Ukrainën. Saldo nuk paraqiti asnjë provë për të mbështetur pretendimin e tij.

Të dy zyrtarët thanë se ura ishte e mbyllur për riparime. Në qershor, Ukraina goditi të njëjtën urë, e cila është në rrugën e përdorur nga ushtria ruse për të udhëtuar nga Krimea në pjesë të tjera të Ukrainës të kontrolluara nga Moska.

#Khmelnytskyi military administration showed the consequences of the night attack of the occupiers. pic.twitter.com/IUBZ636P6V — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Saldo shkroi në kanalin e tij Telegram se një tjetër urë e vogël, në ngushticën Tonki, që lidh qytetin e Khenichesk me Arabat Spit, në bregun verilindor të Krimesë, u bombardua dhe një shofer civil u plagos. Është e paqartë nëse trafiku në këtë urë është mbyllur. Saldo shtoi se një tubacion gazi natyror që kalonte përmes urës dhe furnizonte Henichesk u dëmtua, duke lënë rreth 20,000 njerëz pa gaz. Henichesk është qendra e përkohshme administrative e pjesës së Khersonit të kontrolluar nga Rusia.

Këto sulme e bëjnë të vështirë udhëtimin drejt dhe nga gadishulli, të cilin Rusia e mori në vitin 2014. Më 17 korrik, një sulm që media ukrainase ia atribuoi anijeve sipërfaqësore pa pilot të Ukrainës, dëmtoi urën e Krimesë që lidh gadishullin me Rusinë jugore. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, një tjetër dron ukrainas, i ngarkuar me eksploziv, dëmtoi një cisternë ruse pranë së njëjtës urë.

⚡️ University & Civilian Residential Areas Cluster Bombed by Ukraine Troops The Donetsk State University of Economics & Trade was one of a number of civilian objects hit Saturday night as intense shelling began from Kiev’s military. The university building continues to burn… pic.twitter.com/ReFHTS9rbY — Global Observer X (@GlobalObserverX) August 5, 2023

Rusët thonë se Kievi goditi universitetin e Donetskut me predha grupore

Flakët përfshinë çatinë prej druri të një ndërtese universiteti në Donetsk pas bombardimeve dje, tha një zyrtar i shërbimeve të urgjencës në qytetin lindor të Ukrainës, i kontrolluar nga Rusia .

“Si rezultat i sulmit të fundit në Donetsk, ndërtesa e parë e Fakultetit të Ekonomisë dhe Tregtisë së universitetit është në zjarr”, tha kryetari i bashkisë i emëruar nga Rusia, Alexei Kulemzin përmes platformës Telegram.

“Ne po përdorim 12 cisterna uji, tre zjarrfikëse dhe 100 zjarrfikës”, tha Alexei Kostrubitsky, ministri i urgjencës i emëruar nga Rusia në rajon, të cilin Moska e quan Republika Popullore e Donetskut. “E gjithë çatia është në zjarr”.

Kostrubitsky tha se forcat ukrainase përdorën municione thërrmuese në bombardimet që shkaktuan zjarrin. Reuters nuk ishte në gjendje të konfirmonte në mënyrë të pavarur këtë informacion. Të dyja palët kanë përdorur municione thërrmuese gjatë pushtimit 17-mujor të Ukrainës nga Rusia. Deri më tani nuk ka asnjë koment nga Ukraina për sulmin e supozuar. Të dyja palët mohojnë të kenë shënjestruar civilët dhe infrastrukturën civile.

Kostrubitsky tha se nuk kishte njerëz brenda ndërtesës gjatë bombardimeve. “Gjëja më e vështirë është se çatia është prej druri, kështu që zjarri përhapet shpejt”, shtoi ai. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA citoi Kostrubitsky dhe shërbimet e urgjencës të kenë thënë se zjarri u përhap në një sipërfaqe prej rreth 1,800 metrash katrorë përpara se të vihej nën kontroll në orët e para të ditës së sotme.

Sulme të reja raketore ruse kundër Ukrainës

Vihet re se Rusia ka nisur sulmet në valë kundër Ukrainës gjatë natës, duke përdorur 70 armë sulmi ajror, duke përfshirë raketa lundrimi dhe hipersonike, si dhe dronë të prodhuar nga Irani, tha sot Forcat Ajrore të Ukrainës, ndërsa të paktën 10 raketa duket se kanë anashkaluar mbrojtjen ajrore.

Mbrojtja ajrore e Ukrainës shkatërroi 30 nga gjithsej 40 raketa lundrimi dhe 27 drone Shahid të lëshuar nga Rusia gjatë natës, njoftoi Forca Ajrore e Ukrainës në platformën Telegram.

I njëjti burim tha se Rusia lëshoi ​​gjithashtu tre raketa hipersonike Kinzhal, por nuk zbuloi asnjë informacion tjetër rreth tyre. “Në total, në sulmet në valë nga mbrëmja e 5 gushtit deri në mëngjesin e 6 gushtit 2023, armiku përdori 70 armë sulmi ajror”, njoftoi Forca Ajrore. Reuters nuk ishte në gjendje të konfirmonte menjëherë informacionin. Nuk ka asnjë koment nga Rusia deri më tani.

Nuk është ende e qartë nëse është shkaktuar ndonjë dëm në sulmin gjatë natës apo çfarë ka ndodhur me 10 raketat e lundrimit që nuk u rrëzuan.

Zëvendësguvernatori i rajonit Khmelnytskyi në Ukrainën perëndimore, Serhiy Tyurin, tha se një aeroport ushtarak në Starokostidiniv ishte ndër objektivat. “Aeroporti Starokostiandiniv është në mendjen e armikut. Një seri shpërthimesh ndodhën në komunitetet Starokostiandiniv dhe Khmelnytskyi”, tha ai përmes platformës Telegram. “Shumica e raketave u rrëzuan nga forcat e mbrojtjes ajrore”.

Tyurin tha se shpërthimet dëmtuan shtëpi private, një qendër kulturore të komunitetit dhe stacionin e autobusëve, ndërsa një zjarr shpërtheu në një kapanon gruri.

Zëdhënësi i Forcave Ajrore Yuriy Ikhnat i tha transmetuesit kombëtar ukrainas se një nga objektivat kryesore të sulmit rus gjatë natës ishte rajoni Khmelnytskyi. “Tani aeroporti Starokostiandiniv është ajo që ndjek armikun”, tha Ikhnat. Rusia kishte shënjestruar aeroportin ushtarak Starokostiandiniv në rajonin Khmelnytskyi në fund të korrikut. Alarm në Moskë – Përgjohet droni, pezullohen fluturimet në aeroportin Vnukovo Ndërkohë, alarmi ra të dielën në mëngjes në Moskë , pasi autoritetet lokale dhe Ministria ruse e Mbrojtjes njoftuan se kanë vazhduar të rrëzojnë dronët, të cilët janë drejtuar në pjesë të ndryshme të Rusisë.

Konkretisht, në një deklaratë të publikuar, Ministria e Mbrojtjes theksoi se “ne arritëm të parandalonim një sulm terrorist me dron nga regjimi i Kievit. Avioni pa pilot u shkatërrua në ajër në rrethin Podolsky, pa viktima apo dëme. Lajmi u konfirmua edhe nga kryetari i bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin, i cili tha se episodi ndodhi rreth orës 11të mëngjesit (me orën lokale). “Droni po afrohej, por ai u shkatërrua nga mbrojtja jonë ajrore”, tha Sobyanin.

Gjithashtu aeroporti ndërkombëtar Vnukovo e Moskës pezulloi fluturimet e saj për rreth 1.5 orë dhe drejtoi fluturimet hyrëse në aeroporte të tjera, duke përmendur arsye të paspecifikuara jashtë kontrollit të saj, njoftoi agjencia e lajmeve TASS. Me shumë mundësi, ky zhvillim lidhet me tentativën e sulmit me dron, pasi pezullime të ngjashme të fluturimeve në të njëjtin aeroport u bënë edhe gjatë javës së kaluar, për incidente të ngjashme.

Imazhet e reja satelitore të anijes ruse të dëmtuar në Novorossiysk

⚡️Russian amphibious assault ship of project 775 Olenegorsky Gornyak after meeting with Ukrainian naval kamikaze drone pic.twitter.com/1QCBmfA577 — Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 4, 2023

Imazhet e reja satelitore të publikuara në internet të dielën tregojnë gjendjen e anijes sulmuese amfibe ruse Olenegorsky Gornyak pasi ajo u dëmtua gjerësisht nga një sulm me dron detar që u pranua në orët e para të së premtes.

Në to shihet një vinç lundrues, një varkë e shpëtimit emergjent dhe dy varka zhytjeje, të cilat janë afruar dhe “ngecur” në anijen, e cila ishte anuar pas goditjes, ndërsa i përket Flotës Veriore të Marinës Ruse dhe është ndodhet “i parkuar” në portin e Novorossiysk.

Shiko fotot

Olenegorsky Gornyak, sipas specifikimeve, është 43 vjeç, i përket Flotës Veriore të Marinës Ruse dhe mund të transportojë 450 tonë ngarkesë, si dhe 25 transportues të blinduar të personelit. Kohët e fundit, ajo është përdorur për të transportuar automjete civile dhe mallra drejt dhe nga Krimea.

Kujtojmë se dje të shtunën sekretari i Këshillit të Sigurimit të Ukrainës, Oleksiy Danilov, tha se forcat e armatosura të Ukrainës synojnë të përshkallëzojnë sulmet me dronë kundër objektivave ruse pas një sërë sulmesh “të suksesshme”. “Objektivat ruse janë terreni më i mirë i testimit për armët ukrainase” dhe për “promovimin e tyre në tregun global të armëve”, tha ai.

Gushti deri më tani ka qenë “veçanërisht i suksesshëm për gjuetarët ukrainas”, shtoi ai, duke iu referuar sulmeve me dronë kundër tregtarëve dhe anijeve luftarake ruse.

Të premten në mbrëmje, një cisternë ruse u godit nga një dron detar në dhomën e motorit. Sipas mediave, një mjet zbarkues ruse i Flotës së Detit të Zi u godit gjithashtu nga një dron i marinës ukrainase të premten në Navarasisk. “Me çdo mision të ri luftarak, dronët luftarakë ukrainas dhe dronët detarë bëhen gjithnjë e më të saktë, operatorët e tyre më me përvojë, koordinimi luftarak bëhet më efektiv dhe prodhuesit kanë mundësi të përmirësojnë karakteristikat e tyre taktike dhe teknike”, pohoi ai. Do të ketë më shumë goditje, më të gjera dhe në distanca më të mëdha për të rritur “humbjet ruse”, shtoi ai.