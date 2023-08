Suedi/ Figura e Erdoganit me flamurin LGBT në Stokholm ngjall zemërim turk

Një imazh i reagimeve të përgjithësuara kundër Turqisë mund të shihet në vendet nordike, ku djegia e Kuranit është një skenë e përsëritur në Suedi dhe Danimarkë. Tajip Erdogan po bën thirrje për marrjen e masave drastike nga qeveritë e Stokholmit dhe Kopenhagës, një debat që ka ngjallur polemika në parlamentet e dy vendeve, me opozitën që ngre çështjen e lirisë së shprehjes nëse ndalohet djegia.









Në këtë sfond tensioni, një tjetër pikë konflikti midis Stokholmit dhe Ankarasë u shkaktua nga grumbullimi i anëtarëve të komunitetit LGBTI në Stokholm, me pjesëmarrjen e protestuesve kurdë.

Demonstruesit mbanin një figurë të Rexhep Tajip Erdogan që mbante flamurin ylber të komunitetit LGBTI dhe ngritën simbole dhe parulla të organizatës PKK.

Sipas ERT, pjesëmarrësit në marsh kanë thirrur parulla kundër kërkesës së Suedisë për anëtarësim në NATO dhe kanë kërkuar që të mos pranohen kushtet e Turqisë.

I fortë ka qenë reagimi i Ministrisë së Jashtme turke dhe përfaqësuesit të guvernatorit të AKP-së, Omer Çelik.

“Ne dënojmë me shprehjet më të forta faktin që edhe një herë, në një ngjarje në Stokholm sot (5 gusht), një grup i afërt me PKK-në iu lejua të bënte propagandë me simbolet dhe hekurudhat e organizatës terroriste kundër presidentit tonë. Ne dëshirojmë t’i kujtojmë Suedisë angazhimet e saj për të parandaluar aktivitetet e PKK-së dhe anëtarëve të saj”, tha Ministria e Jashtme turke në një deklaratë.

Përveç kësaj, në postimin e tij në Twitter, Omer Celik shkroi: “Ne presim një politikë efektive dhe të qëndrueshme nga Suedia kundër të gjitha krimeve të urrejtjes, larg logjikës së standardeve të dyfishta, në luftën kundër terrorizmit. Ne presim një politikë të qëndrueshme .’