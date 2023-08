U ‘arratis’ në Shqipëri gjatë verës, revistat ndërkombëtare shkruajnë për pushimet e Dua Lipës: Si një sirenë barbi

Revistat ndërkombëtare i kanë kushtuar një artikull të veçantë pushimeve të këngëtares Dua Lipa e cila ka zgjedhur Jugun e Shqipërisë për të pushuar.









Revista Vogue, shkruan se Dua Lipa në fotot e nxjerra në rrejt dukej si kukull barbi, duke qene se ka portretizuar dhe një personazh në filmin e suksesshëm të verës.

Shkrimi i plotë:

E rikthyer në Shqipëri për verën, Lipa po shijon një arratisje të këndshmedhe në këtë proces ajo është gozhduar në stilin e plazhit. Në fakt, garderoba e saj verore e mbushur me fustane perfekte me grep, çanta stilisti dhe veshje elegante do ta bënte Barbin krenare.

Nëse keni udhëtime të ardhshme verore, konsideroni qasjen e Lipës ndaj veshjeve të pushimeve si gjëja perfekte për t’u fiksuar në tabelën tuaj të humorit. Ajo i ka mbushur të gjitha! Rrobat e saj të banjës me shkëlqim përfshijnë bikini me vija ose me printime me lule; Veshjet e saj verore variojnë nga stilet e hijshme bardhezi Celine, tek fustanet maxi me grep të tejdukshëm të kuq (ky i fundit është shumë Mermaid Barbie, personazhi që ajo luajti në filmin e Greta Gerëig).

Edhe aksesorët e saj janë në vend. Megjithatë, ajo që i bën gjërat thelbësore të arratisjes së Lipës nuk janë vetëm etiketat e stilistëve. Çdo pamje ka qenë e lëmuar dhe verore, por krejtësisht e lehtë. Fustani i saj i bardhë i mëndafshtë i këmishës është një shembull kryesor është lloji i veshjes që ju rrëshqitni dhe bën të gjithë punën për ansamblin tuaj. E njëjta gjë vlen edhe për minifustanin e saj të prerë me nyje në mandarinë.