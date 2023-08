Zbulohet sekreti i familjes mbretërore! Gjyshi i dukeshës së Cornwall-it dhunoi barbarisht gruan e tij gjatë shtatzënisë, ja misteri që fshihte Camilla

Për më shumë se një dekadë mbretwreshw Camill ka folur kundër dhunës në familje dhe pothuajse akti i saj i parë për t’u bërë mbretëreshë ishte mbledhja e një konference në Pallatin Buckingham për të tërhequr vëmendjen botërore ndaj valës në rritje të dhunës ndaj grave.









Megjithatë, kurrë nuk është shpjeguar plotësisht pse Camilla ndjen kaq fort për këtë çështje, por sipas Daily Mail në familjen e saj mund të ketë ndodhur një episod i tmerrshëm dhune që shkatërroi jetën e babait të saj, duke e lënë atë herë pas here pa prindër dhe në mjerimin e fëmijërisë.

Media e huaj shkruan se shkrimtari Philip Morton Shand, gjyshi i Camilla-s ishte një dhunues i gruas dhe filander serial, zbulojnë dokumentet nga Arkivi Kombëtar. Dokumentet zyrtare të divorcit detajojnë se si Philip Morton Shand e sulmoi dhunshëm gruan e tij duke e tërhequr zvarrë nga krahët nga shtrati në një dhomë rezervë me fustanin e saj të natës, duke i mavijosur gjoksin dhe gjunjët dhe duke i trokitur kokën, si rezultat i së cilës [ajo] i ra të fikët.

Majori Bruce Shand, i cili vdiq në moshën 89-vjeçare në vitin 2006, ishte djali i shkrimtarit Philip Morton Shand dhe gruas së tij të parë Edith. Morton, siç preferonte të njihej, vinte nga një prejardhje e pasur dhe ishte arsimuar në Eton dhe Kembrixh, në Universitetin e Sorbonës dhe Heidelberg. Edith vinte nga një klasë tjetër, një pasardhëse e fermerëve të Essex-it, të cilët u rritën në një periferi të Londrës jo modeste. Ishte një ndeshje e çuditshme, por ishte kohë lufte. Çifti u martua në prill 1916. Edith shpejt mbeti shtatzënë.

Por, siç tregojnë dokumentet të nxjerra nga dosjet në Arkivin Kombëtar nga The Mail të dielën e javës së kaluar, gjyshi nga babai i Camilla-s ishte një dhunues serial, duke lënë një gjurmë shkatërrimi në tre martesa. Më 17 gusht 1916, kur Edith ishte katër muajshe shtatzënë me foshnjën që do të bëhej babai i Camilla-s, burri i saj e sulmoi atë në banesën e tyre me pamje nga Battersea Park në jugperëndim të Londrës.

Dokumentet zyrtare të divorcit (Edith paditi për divorc në vitin 1919) thotë: ‘I përmenduri Philip Morton Shand e sulmoi dhunshëm [gruan e tij] duke e tërhequr zvarrë nga krahët nga shtrati në një dhomë rezervë me fustanin e natës, duke i mavijosur gjoksin dhe gjunjët dhe duke trokitur kokën, si pasojë i ka rënë të fikët.

“Në këtë kohë ajo ishte shtatzënë dhe për shkak të gjendjes së saj, ajo u dërgua nën këshillën e mjekut nga babai i [Shandit] në shtëpinë e tij në Edwardes Place.”

Jo çuditërisht pas një brutaliteti të tillë, martesa përfundoi, pas vetëm disa muajsh.

Shand iu bashkua Royal Fusiliers, ‘një shërbim i shkurtër dhe i padallueshëm’ siç e përshkroi ai – ndërsa Edith mbeti vetëm për të lindur djalin e tyre.

Tre vjet më vonë, kur Shand u kthye nga lufta, ai organizoi atë që bënë burrat e klasës së tij për të siguruar arsye për divorc: ai e lejoi veten të zbulohej nga një hetues privat në një dhomë në hotelin Strand Palace të Londrës me një grua të panjohur. Megjithatë, kjo nuk ishte një qëndrim i orkestruar për një natë me një zonjë me virtyt të lehtë për të përmbushur kërkesat e gjykatës së divorcit. Shand kaloi një fundjavë të gjatë dhe të këndshme me gruan.

Gjatë kohës kur Morton Shand ishte në luftë, gruaja e tij e larguar Edith gjyshja e Camilla ra në dashuri me një ish oficer këmbësorie të tronditur nga predha të quajtur Charles Tippet dhe, pas divorcit të saj përfundimtar nga Shand, ata u martuan. Kjo do të thoshte se djali i saj Bruce kishte një fëmijëri të paqëndrueshme, të pakënaqur dhe peripatetike, duke jetuar disa herë me gjyshërit e tij, herë të tjera me nënën dhe njerkun e tij.

Në kujtimet e tij, të titulluar Fejesat e mëparshme, ai nuk përmend nënën e tij dhe mezi e pranon babanë e tij. Në mendjen e tij, ai ishte rritur jetim. Gjyshërit e tij paguanin që ai të shkonte në Shkollën e Rugbit, të cilën ai tha se nuk e pëlqente përzemërsisht. Ai iu bashkua Ushtrisë në moshën 18-vjeçare ku më në fund gjeti kornizën familjare që mendonte se i ishte mohuar. Ndërkohë, babai dhunues i Bruce gaboi, duke u martuar me vajzën e një administratori policie indiane. Se çfarë mendon Camilla për delen e zezë të familjes, e di vetëm rrethi i saj më i ngushtë. Ndoshta ajo është e kënaqur që gjyshi i saj u bë një shkrimtar i librave zbavitës.

Por siç tregojnë dokumentet zyrtare në Arkivin Kombëtar, trashëgimia e tij përfundimtare është një akt i egër ndaj një gruaje shtatzënë, e cila mund të ketë frymëzuar Camilla t’i kushtojë shumë kohë mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje.

Një zëdhënës i Mbretëreshës Camilla tha se ajo nuk kishte asnjë koment për të bërë për gjyshin e saj të ndjerë.