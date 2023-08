5 sëmundje të epokës së hershme që janë kthyer në Perëndim/ Studimi: Në Shqipëri ka ‘shpërthyer’ fruthi!

Lebra endemike në Florida, kërcënimi i dhjetëra mijëra rasteve të fruthit në Londër dhe sifilizi në rritje me 50 për qind ose më shumë në Irlandë dhe Portugali.









Ky nuk është një fragment nga një roman viktorian, por një pamje kthjelluese e botës perëndimore në vitin 2023.

Rënia e përqindjeve të vaksinimit të fëmijërisë, ndryshimet në sjelljet dhe zakonet e të ngrënit – dhe, natyrisht, ndryshimi i klimës – kontribuan në një stuhi të përsosur ku sëmundjet e rrezikshme, që mendohej se ishin zhvendosur në një epokë të shkuar, u kthyen në vendet që më parë i kishin eliminuar praktikisht.

Përveç kësaj, bakteret po bëhen gjithnjë e më rezistente ndaj antibiotikëve tanë, që do të thotë se një nga ilaçet më transformuese të 100 viteve të fundit tani është nën kërcënim.

Ndërsa kombet e pasura ishin në gjendje të eliminonin shumë nga epidemitë e shekujve të mëparshëm përmes fushatave të bashkërenduara të vaksinimit, mesazheve të zgjuara të shëndetit publik dhe përhapjes së ilaçeve moderne efektive, shekulli i 21-të ka parë një përmbysje të fatit. Me pandeminë COVID-19 dhe “epokën e vlimit global” të hedhur në përzierje, sistemet shëndetësore kanë qenë në këmbë kur bëhet fjalë për trajtimin e disa prej sëmundjeve më të vjetra.

Këtu janë pesë sëmundjet që janë rikthyer:

Fruthi

Fruthi është një nga sëmundjet më ngjitëse njerëzore dhe përdoret për të ardhur në epidemi çdo dy deri në tre vjet, duke shkaktuar më shumë se 2 milionë vdekje. Por gjithçka ndryshoi kur i ashtuquajturi babai i vaksinave moderne, John Franklin Enders, zhvilloi një vaksinë. Thithja e parë u licencua për përdorim në 1963 dhe pasoi vaksinimi i përhapur. Por për shkak se sëmundja është kaq infektive, imuniteti në komunitete duhet të jetë vërtet i lartë – në 95 përqind – për të ndaluar përhapjen e sëmundjes.

Në ditët e sotme, ato shifra nuk po arrihen dhe rezultati ka qenë shpërthime në të gjithë Evropën. Vitet e fundit, Britania e Madhe, Greqia, Republika Çeke dhe Shqipëria kanë humbur statusin e tyre pa fruth. Vetëm dy muaj në vitin 2023 kishte tashmë 900 raste të fruthit në rajonin evropian – duke e tejkaluar numrin total nga viti 2022.

Holanda ka paralajmëruar se një reduktim i mbulimit në vend do të thotë se fruthi ka më shumë gjasa të rishfaqet. Në Londër, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore tha në korrik se kryeqyteti është gati për dhjetëra mijëra raste për shkak të niveleve më të ulëta të vaksinimit gjatë disa viteve, gjë që u përkeqësua nga pandemia.

Të dhënat nga Londra paraqesin “një tablo të tmerrshme”, tha Andrew Pollard, drejtor i Grupit të Vaksinave të Oksfordit. “Ne nuk duhet të nënvlerësojmë seriozitetin e këtij mesazhi,” tha ai në atë kohë.

Sifilizi

Sifilizi, i njohur gjithashtu si sëmundja veneriane (VD) ose lija, është një sëmundje bakteriale seksualisht e transmetueshme që mund të trajtohet me penicilinë nëse kapet herët. Nëse jo, ajo përparon në faza, ku e para është një plagë pa dhimbje, e dyta një skuqje me simptoma të tjera si ethe ose lodhje dhe e treta një fazë latente ku bakteret qëndrojnë në trup, por nuk shkaktojnë probleme. Faza përfundimtare mund të ndodhë dekada pas infeksionit të parë dhe mund të dëmtojë organet dhe të çojë në vdekje.

Në fund të shekullit të 18-të, vlerësohet se më shumë se një në pesë londinez kishte sifiliz deri në mesin e të 30-tave. Tani, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e vendit po sheh përsëri rritje masive, me numrin e rasteve në 2022 – 8,692 – duke qenë numri më i madh vjetor që nga viti 1948.

Dhe nuk është vetëm Britania e Madhe.

Sondazhi më i fundit epidemiologjik vjetor nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve tregon se rastet në të gjithë BE-në dhe ZEE janë në një trajektore në rritje. Shkalla më e lartë në vitin 2019 ishte në Maltë e ndjekur nga Irlanda.

Takimet seksuale rastësore janë më të lehta se kurrë, me aplikacionet e kudondodhura të takimeve dhe rritjen e chemsex. Por nuk janë vetëm sjelljet më të rrezikshme që kanë nxitur rritjen. Shkurtimet në shërbimet e shëndetit seksual – për shembull 1 miliard £ të shkurtuara në Angli – mendohet të jenë gjithashtu fajtorë për rritjen.

Përdhesi

Sëmundja e mbretërve është rikthyer dhe këtë herë, nuk është vetëm mbretëria që feston me mish të kuq dhe alkool që është prekur.

Përdhes është një lloj i dhimbshëm i artritit ku kristale të vogla formohen rreth kyçeve – shpesh gishti i madh i këmbës. Rastet po rriten në mbarë botën, me SHBA-në dhe Kanadanë që kanë rritjet më të larta në vlerësimet e prevalencës së përdhes midis viteve 1990 dhe 2017.

Faktorët e rrezikut për përdhesin përfshijnë të qenit mashkull, obez, të kesh probleme shëndetësore si presioni i lartë i gjakut dhe diabeti dhe ngrënia e ushqimeve të pasura me fruktozë. Gjithashtu rritet në përputhje me konsumin e alkoolit.

Me normat e obezitetit në rajonin evropian që nuk tregojnë shenja të ngadalësimit, duket se sëmundja e mbretërve mund të mos largohet së shpejti.

Lebra

Sëmundja e rëndë e lëkurës e shkaktuar nga një bakter që çon në dëmtime nervore dhe humbje të ndjeshmërisë në lëkurë, sy dhe hundë është diçka që pak njerëz që jetojnë në vendet perëndimore do ta kishin parë ndonjëherë. Deri tani.

Një raport i ri rasti tregon se lebra mund të jetë bërë endemike në Florida në SHBA. Numri i rasteve të raportuara është më shumë se dyfishuar në dekadën e fundit në shtetet juglindore të SHBA-së, ndërsa mënyrat e jetesës jo të shëndetshme janë fajësuar për rritjen, studiuesit kanë theksuar gjithashtu për menaxhimin e dobët të gjendjes.

Historikisht, politika ishte që njerëzit me sëmundje të dërgoheshin në ishujt e largët të karantinës, të njohur si koloni lebroze. Tani, ajo mund të kurohet me muaj terapi me shumë ilaçe dhe kapja e saj herët mund të shmangë paaftësinë.

Malaria

Malaria nuk ishte gjithmonë një sëmundje që shfaqej vetëm në rajonet tropikale në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine. Rastet u panë në zonat kënetore të Parisit dhe përgjatë lumit Thames të Londrës, ku Sardenja e Italisë kishte 300 vdekje për 100,000 banorë në fund të viteve 1800. Por Evropa arriti të zhdukte malarien përmes një programi të madh të pasluftës të spërkatjes me insekticide, kullimit të kënetave dhe terapisë me ilaçe.

Ndërsa malaria ende nuk është kthyer plotësisht në rajon – duke përjashtuar disa raste të transmetuara në nivel lokal – rritja e sëmundjeve të tjera të transmetuara nga mushkonjat si dengoja dhe virusi i Nilit Perëndimor duhet të shihet si një shenjë paralajmëruese ndezëse. Përtej Atlantikut, në qershor, Qendrat e SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve lëshuan një alarm për disa raste të malaries të marra në vend.

Sa i përket fatit të Evropës, kreu i Fondit Global për Luftën kundër SIDA-s, TB-së dhe malaries Peter Sands tha se me rritjen e ngjarjeve ekstreme të motit në rajon, Evropa “mund të shohë kthimin e malaries”.

Burimi: Politico.eu