Dhunohet kryeplaku në Klos, bashkëfshatari e godet në fytyrë e trup! Si agravoi sherri për guroren, denoncimi: Drejtësia të marrë masa!

Kryeplaku i fshatit Kerr Sali Muça në bashkinë Klos është dhunuar nga një bashkëfshatari i tij, Besnik Muça, djali i Vebi Muçës me të cilin ka pasur edhe konflikte.









Kryepaku për ‘News24’ ka treguar se konflikti ka nisur me djalin e dhunuesit për shkak të një gurore, ndërsa ky i fundit e ka dhunuar atë në fytyrë e trup.

Ndër të tjera kryeplaku thekson se drejtësia duhet të marrë masa dhe të zbatohen ligjet.

“Kam qenë në kanalin vaditës, kur vjen Besnik Muça i cili ka ardhur menjëherë, më ka goditur me grushte disa herë, në fytyrë e në trup. Më pas është larguar. Unë kam ardhur në spital. Nuk kemi pasur konflikte e asgjë, me djalin. Por djali i tij merret me gurore, me pyje, për dëmtime me shumë gjëra në fshat, që ne nuk jemi dakord. Ai është një tip mashtruesi. Nga dhuna isha mbuluar me gjak, kam bërë kallëzim penal ne polici. Mbrëmë gjithë natën kam qëndruar në spital për mjekim, po ashtu edhe sot jam për mjekim. Nuk di nëse është marrë masë, por unë kam bërë denoncim direkt. Kërkoj të merren masa nga drejtësia, asgjë më shumë, por vetëm të zbatohen ligjet e shtetit”, ka thënë ai.