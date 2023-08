Historia e çuditshme e çiftit që jeton si në vitin 1930: Ne e duam magjepsjen e epokës

Të gjithëve u pëlqen estetika dhe kultura e periudhës ndërmjet dy luftërave, por një çift nga Britania e bëri atë nivel jetese: Ata e projektuan të gjithë jetën e tyre të përditshme në mënyrë që të jepte përshtypjen se kalendari ka ngecur në vitin 1930.









Arsyeja për Neil dhe Lisa Fletcher, të cilët i kushtuan gjashtë vjet të jetës së tyre rinovimit të shtëpisë, në mënyrë që gjithçka, jo vetëm në dekorim, por edhe në teknologji, të vijë nga ajo dekadë.

Vizitorët na thonë: “Nuk është ashtu siç e kemi imagjinuar. Prisnim që të ishte errësirë ​​dhe pluhur”, u tregojnë ata sot gazetarëve për shtëpinë e tyre, e cila është e tejmbushur me ngjyra dhe bukuri Art Deco, duke shtuar: “Ajo epokë ishte plot ngjyra, edhe pse imazhet që kemi prej saj janë në të zezë dhe e bardhë”.

Pajisjet origjinale të viteve 1930 bëjnë një përshtypje të veçantë – madje edhe makina e tyre është antike. Në epokën mes dy luftërave ato ishin shumë të shtrenjta, por ato u ndërtuan për të qëndruar gjatë gjithë jetës.

Çifti ra në dashuri me epokën përmes kinemasë: “Jam zhytur në filmat e tij. Më pëlqen shkëlqimi, rrobat, kompletet, gjithçka”, thotë Lisa, e cila ka një gardërobë plot me fustane vezulluese. “Ndonjëherë kur dalim më pyesin nëse do të shkoj në një dasmë”, shton ai.

Megjithatë, nëse asaj i duhej të zgjidhte thesarin e saj më të çmuar nga shtëpia, nuk do të ishte garderoba e saj, por gramafoni i saj – një antike, sigurisht. Siç komenton bashkëshorti i saj: “Nëse shtëpia do të digjej, Lisa me siguri do të shpëtonte fillimisht gramafonin dhe macet e saj, pastaj mua”.

